König Fußball? kabel eins, RTL II und Vox trotzdem stark

Trotz der Fußball-Konkurrenz bei RTL haben am Donnerstag auch einige andere Sender richtig gute Quoten eingefahren. Bei kabel eins lief "Ab ins Kloster" deutlich besser als zuletzt und auch "Mensch Polizist" bei RTL II konnte einige Zuschauer hinzugewinnen.



12.04.2019 - 09:40 Uhr von Timo Niemeier 12.04.2019 - 09:40 Uhr

Überraschende Entwicklung am Donnerstagabend: Trotz der Tatsache, dass es neben "Germany’s Next Topmodel" in dieser Woche mit dem Europa-League-Match bei RTL noch einen weiteren Quotenbringer gab, sah es auch für die Sender in der Reihe dahinter überwiegend gut aus. Vor allem ins Auge sticht kabel eins: "Ab ins Kloster" holte in der Primetime mit 5,6 Prozent Marktanteil den besten Wert der laufenden Staffel, bislang blieb das Format unter der Marke von 5,0 Prozent hängen. 950.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an.

Dass kabel eins am Ende sogar auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent kam, hat man in Unterföhring dem Tagesprogramm zu verdanken. Die US-Serien am Nachmittag liefen mal wieder sehr gut und holten bis zu 10,2 Prozent Marktanteil. Am Vorabend lagen ebenfalls sämtliche Format weit über Senderschnitt, selbst "Achtung Kontrolle" war zu 6,4 Prozent gut.

Auch RTL II hielt sich sehr erfolgreich gegen König Fußball und Topmodels: Die zweite Ausgabe von "Mensch Polizist" erreichte 950.000 Zuschauer, also genau so viele wie kabel eins zu dieser Zeit, und 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Damit war die neue Doku-Reihe noch etwas erfolgreicher als beim Auftakt vor einer Woche. Im Anschluss kam auch eine alte "Jugendknast"-Folge noch auf sehr gute 6,3 Prozent. Der Tagesmarktanteil von RTL II lag bei 5,7 Prozent, große Probleme hatte man erneut am Nachmittag.

Richtig zufrieden sein kann man auch bei Vox. Nachdem Nitro in den vergangenen Wochen regelmäßig mit Bond-Filmen überzeugte, zeigte nun auch der große Bruder einen 007-Streifen. "Ein Quantum Trost" erreichte zur besten Sendezeit 1,85 Millionen Zuschauer sowie 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "James Bond 007 - Leben und sterben lassen" aus dem Jahr 1973 erzielte am späten Abend noch 7,6 Prozent.

Selbst bei Sat.1 konnte sich das sonst eher schwache "Criminal Minds" spürbar steigern - trotz der starken Konkurrenz. Fast zwei Millionen Zuschauer sahen sich eine neue Folge der US-Serie an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 9,8 Prozent. Besser lief es für die Serie in diesem Jahr noch nie, der bisherige Höchstwert der seit Januar laufenden Staffel lag bei 9,1 Prozent. Die Wiederholungen waren im Anschluss allerdings nicht mehr so erfolgreich: Nur 7,6 und 6,8 Prozent waren noch drin.

