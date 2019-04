"DSDS" fällt auf Staffel-Tief, ProSieben-Streiche schwach

© RTL/Stefan Gregorowius

Die zweite Mottoshow von "Deutschland sucht den Superstar" fuhr den bislang schwächsten Marktanteil dieser Staffel ein - hatte aber trotzdem fast doppelt so viele junge Zuschauer wie die neue ProSieben-Show "Mein bester Streich"



14.04.2019 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel

Nachdem der Start in die Liveshow-Phase von "DSDS" in der vergangenen Woche noch ohne weitere Zuschauerverluste gelungen war, markierte die zweite aufwändige Live-Inszenierung nun doch einen neuen Tiefstwert für diese Staffel. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sank binnen Wochenfrist um über zwei Prozentpunkte auf nun noch 15,4 Prozent. Das ist noch immer komfortabel mehr als der Senderschnitt und reichte auch für den Tagessieg, lag aber unter den Quoten der zweiten Live-Show im vergangenen Jahr. Insgesamt sahen 3,31 Millionen Zuschauer zu. Hier hielt sich der Rückgang im Vergleich zur Vorwoche mit 110.000 Zuschauern in Grenzen.

Immerhin: Trotz des schwächeren Vorlaufs musste "Stars im Spiegel" im Anschluss keine weiteren Abschläge hinnehmen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 13,1 Prozent hauchdünn über dem Niveau der vergangenen Woche. Die Gesamt-Zuschauerzahl lag mit 1,89 Millionen sogar fast wieder eine halbe Million über dem Vorwochen-Wert. Die "Temptation Island"-Wiederholung schlug sich danach mit 12,8 Prozent Marktanteil ebenfalls recht ordentlich.

Unterdessen tat sich bei ProSieben die Premiere der Versteckte-Kamera-Show "Mein bester Streich. Prominent und reingelegt" ziemlich schwer. Die Sendung kam nicht über 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Zum Vergleich: Der Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" hatte im Ersten in der vergangenen Woche auch bei den 14- bis 49-Jährigen stolze 13,4 Prozent Marktanteil erzielt. Insgesamt interessierten sich gerade mal 1,11 Millionen Zuschauer für die ProSieben-Streiche, beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 3,8 Prozent.

Sat.1 fuhr da in der Primetime deutlich besser. "Harry Potter und der Stein der Weisen" ließ den Marktanteil auf richtig gute 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ansteigen. 2,08 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Kleines Problem an der Sache: Es war auch die einzige Sat.1-Sendung des gesamten Tages, die zufriedenstellende Quoten erreichte. Ansonsten waren schon die 7,2 Prozent Marktanteil für eine "Genial daneben"-Wiederholung am Vormittag das höchste der Gefühle. Immerhin lief am Vorabend "Grenzenlos - Die Welt entdecken" mit diesmal 4,9 Prozent nicht ganz so schlecht wie sonst und erzielte den besten Wert seit November.

