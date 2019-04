Starker "Quiz-Champion" unterliegt der ARD-"Informantin"

© ZDF/Svea Pietschmann

Im ZDF lief es für Kerners "Quiz-Champion" am Samstagabend bei Jung und Alt ziemlich gut. Den Primetime-Sieg musste man trotzdem knapp dem Ersten überlassen - wo allerdings "Der Kommissar und die Alpen" weiter enttäuscht.



14.04.2019 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 14.04.2019 - 09:28 Uhr

Nachdem "Der Quiz-Champion" im Herbst etwas schwächer lief, sah es für die von Johannes B. Kerner präsentierte Show an diesem Samstag wieder gut aus: 4,4 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten für einen Marktanteil von 15,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Und die Sendung fand auch bei den Jüngeren Anklang: Mit 9,6 Prozent Marktanteil lag sie bei den 14- bis 49-Jährigen weit über dem ZDF-Normalwerten. Fürs ZDF lief es zudem auch im weiteren Verlauf des Abends gut: Das "heute-journal" sahen im Anschluss noch 3,33 Millionen Zuschauer, was sogar 17,2 Prozent Marktanteil entsprach - das lässt schon darauf schließen, dass das Kerner-Quiz am Ende noch deutlich bessere Marktanteile hatte als im Schnitt der ganzen Sendung. "Das aktuelle Sportstudio" schließlich wusste mit 1,9 Millionen Zuschauern und 14,2 Prozent Marktanteil ebenfalls zu überzeugen.

Die meistgesehene Sendung in der Primetime lief trotzdem im Ersten. Dort kam "Die Informantin - Der Fall Lissabon" mit 4,78 Millionen Zuschauern um 20:15 Uhr auf 16,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch der ARD-Krimi funktionierte gut bei den Jüngeren: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei weit überdurchschnittlichen 9,3 Prozent. Gar nicht gut funktioniert hingegen die Krimi-Reihe "Der Kommissar und die Alpen", die Das Erste nun schon seit längerem samstags um 21:45 Uhr zu etablieren versucht. Sie ließ diesmal über die Hälfte der "Informantin"-Zuschauer ab- oder umschalten. 2,21 Millionen Zuschauer wurden nur gezählt, mehr als 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 3,9 Prozent Marktanteil nicht gut. "Donna Leon" kam am späten Abend sogar nur auf 8,1 Prozent Marktanteil, die "Tagesthemen" dazuwischen lagen gar bei nur 6,7 Prozent.

