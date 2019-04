"The Voice Kids" zum vierten Mal in Folge nur einstellig

© Sat.1/André Kowalski

Auch eine Woche vor dem Finale dümpelt "The Voice Kids" im einstelligen Bereich vor sich hin. Ganz anders die Lage dagegen bei einer anderen Sat.1-Show: "The Biggest Loser" stellte am Vorabend einen neuen Staffel-Bestwert auf.



15.04.2019 - 09:52 Uhr von Alexander Krei 15.04.2019 - 09:52 Uhr

"The Voice Kids" tut sich in diesem Jahr schwerer als zuletzt und hat nun schon zum vierten Mal in Folge einen einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe hinnehmen müssen. Eine Woche vor dem Finale erreichte die Castingshow am Sonntag im Schnitt 930.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, was 9,4 Prozent Marktanteil entsprach und nur geringfügig mehr war als in der Vorwoche. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,14 Millionen Zuschauern. Bei einer Wiederholung von "Genial daneben" blieben zudem um 23:10 Uhr nur 810.000 Zuschauer dran, der marktanteil ging in der Zielgruppe auf schwache 6,2 Prozent zurück.

Deutlich mehr Erfolg hatte Sat.1 dagegen tagsüber: Nachdem "Harry Potter und der Stein der Weisen" zunächst mit 12,0 Prozent Marktanteil überzeugte, steigerte sich "The Biggest Loser" erneut auf einen Staffel-Bestwert. Starke 14,8 Prozent verzeichnete die Abspeck-Show am Vorabend, insgesamt schalteten 2,05 Millionen Zuschauer ein. Dadurch schafften sogar die anschließenden "Sat.1 Nachrichten" zur Abwechslung mal einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe.

Marktanteils-Trend: The Biggest Loser



RTL kam derweil mit "Vermisst" ab kurz nach 19 Uhr auf 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, was ein solider Wert ist - mehr aber auch nicht. Insgesamt schalteten hier allerdings 3,66 Millionen Zuschauer ein, nachdem "RTL aktuell" zuvor schon ähnlich viele Zuschauer verzeichnete. Überhaupt nicht gut lief es dagegen am Nachmittag für die letzte Folge von "Ran an den Rasen - Das Gartenduell": Mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent setzte es für das Format mit Ilka Bessin zum Abschied sogar einen Tiefstwert. 1,11 Millionen Zuschauer waren insgesamt ab 15:40 Uhr dabei.

Zuvor enttäuschte bereits die Wiederholung von "Deutschland sucht den Superstar" mit nur 7,3 Prozent Marktanteil und auch die Autohändler-Dokusoap "Kanz für alle Fälle" tat sich nach der Formel 1 schwer. 760.000 Zuschauer sahen die erste, 620.000 Zuschauer die zweite Folge. In der Zielgruppe bewegte sich das Format mit Marktanteilen von 6,5 und 6,3 Prozent weit unter dem RTL-Schnitt.

