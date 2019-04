"Magnum P.I.": Gut angefangen, direkt nachgelassen

© TVNOW / © 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television

Der bekannte Titel verschaffte "Magnum P.I." am Mittwochabend zunächst einen ordentlichen Start bei Vox - doch die Ernüchterung folgte direkt auf dem Fuß. ProSieben kann sich auf "Grey's Anatomy" verlassen, sonst lief's aber ebenfalls sehr mau



18.04.2019 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel 18.04.2019 - 08:55 Uhr

Vox muss wohl auch für die kommenden Wochen magere Quoten an seinem Serien-Mittwoch befürchten. Der bekannte Titel "Magnum P.I." hat zwar kurzfristig zu einer erhöhten Aufmerksamkeit geführt - das Publikum schien allerdings nur bedingt überzeugt. So lockte die erste Folge um 20:15 Uhr noch 1,5 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, bei der zweiten Episode direkt im Anschluss waren dann aber nur noch 1,35 Millionen Zuschauer mit dabei. Während es zum Auftakt somit noch für ordentliche 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte, ging's direkt im Anschluss auf 5,2 Prozent nach unten - und damit auf das gleiche maue Niveau, das man zuletzt mit "New Amsterdam" auf diesem Sendeplatz erreicht hatte. Alte Folge von "Law & Order: SVU" taten sich danach noch schwerer und sorgten ab 22 Uhr nur für 3,6 und 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Bei ProSieben herrschen mit Blick auf den eigenen Serien-Mittwoch unterdessen ebenfalls gemischte Gefühle. Sehr erfreulich ist weiterhin die Entwicklung von "Grey's Anatomy". Die Serie markierte mit nun 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar ihren bislang besten Wert dieser Staffel. 1,41 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Doch dann begannen die üblichen Probleme: "Seattle Firefighters" kam nur auf 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, zwei Folgen von "Lucifer" waren mit 6,1 und 7,4 Prozent Marktanteil noch weiter von zufriedenstellenden Quoten entfernt.

Allerdings soll an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, dass im Lauf des Abends eine durchaus nennenswerte Konkurrenz durch die Champions League dazu kam. Auch wenn keine deutschen Teams mehr an Bord waren und die Partien nur gegen Bezahlung zu sehen waren, erreichte allein Sky (ohne Sky Go) im Schnitt ab 21 Uhr 910.000 Zuschauer. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 3,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen von 6,3 Prozent. Das war ähnlich viel wie am Abend zuvor. Die Konferenz sahen dabei 760.000 Zuschauer, das Einzelspiel zwischen Manchester City und Tottenham 150.000.

