Stärkster Tag des Jahres: Toller Mittwoch für kabel eins

18.04.2019 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 18.04.2019 - 09:38 Uhr

kabel eins-Chef Marc Rasmus kann mit einem guten Gefühl in die Osterfeiertage gehen. Nicht nur dass der Sender im ersten Quartal generell deutlich über den Vorjahreswerten lag, am Mittwoch reichte es sogar für einen neuen Jahresbestwert: Zum ersten Mal in diesem Jahr stand beim Tagesmarktanteil (14-49) eine 7 vor dem Komma - wenn mit 7,0 auch ganz knapp. Zum Vergleich: Sat.1 lag mit 7,5 Prozent gar nicht so viel besser im Rennen, Vox mit 6,1 und RTL II mit 5,2 Prozent deutlich dahinter.

Zurückzuführen war das nicht auf einzelne Ausreißer, sondern einen rundum gelungenen Tag von früh bis spät. In der Primetime etwa sorgte zunächst Macauly Culkin als "Richie Rich" für starke 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe mit Mason Gamble alias "Dennis" der nächste einstige Kinderstar sogar für 8,3 Prozent Marktanteil sorgte. Auch beim Gesamtpublikum lief's gut: 1,25 Millionen Zuschauer sahen "Richie Rich", 750.000 waren bei "Dennis" noch dabei.

Tagsüber stehen die US-Krimis zudem wie ein Fels in der Brandung. Die Highlights am Mittwoch: Jeweils 10,3 Prozent Marktanteil für "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS". Damit lag kabel eins zwischen 15 und 17 Uhr klar vor RTL, wo "Die Superhändler" und "Meine Geschichte, Mein Leben" nur einstellige Marktanteile erzielten. Zuvor liefen schon "The Mentalist" mit 9,4 Prozent Marktanteil und "Castle" mit 8,6 Prozent sehr gut. Am Vorabend lief es dann zunächst auch für die Eigenproduktionen richtig gut: "Abenteuer Leben täglich" holte 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" danach 7,5 Prozent. Das ist wiederum etwas, wovon man bei Sat.1 nur träumen kann: Zur gleichen Zeit kam dort "Endlich Feierabend" auf nicht mal halb so hohe 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Einzig "Achtung Kontrolle" fügte sich nicht so recht in das ansonsten makellose Bild ein, lag mit 4,5 Prozent Marktanteil aber zumindest nicht auf Höhe der Tiefstwerte der letzten Jahre.

Einen herausragenden Tag erlebte zudem auch Nitro. Der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte hier auf stolze 3,6 Prozent. Auch hier lief es nicht nur in der Primetime gut, wo "Robin Hood" mit 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auftrumfpte, sondern bereits tagsüber. Am Nachmittag kam etwa "Baywatch" auf bis zu 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "M.A.S.H." am Vorabend gar auf bis zu 7,7 Prozent.

