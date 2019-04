Fehlstart für neue ProSieben-Show "Superhero Germany"

© ProSieben

Seit dieser Woche sucht ProSieben am Samstagabend nach Superhelden, doch zum Auftakt haben sich nur wenige Zuschauer daran beteiligt. Der Marktanteil lag im einstelligen Bereich. Etwas besser lief's für das neue "Fashion-Duell".



21.04.2019 - 09:20 Uhr von Alexander Krei 21.04.2019 - 09:20 Uhr

"Superhero Germany" nennt sich die neueste Samstagabend-Hoffnung bei ProSieben, doch nach den Quoten der ersten Ausgabe ist aus dem Hoffen jetzt ein Bangen geworden. Das Interesse des Publikums an der Premiere hielt sich jedenfalls in argen Grenzen: Nur 840.000 Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, davon waren lediglich 520.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Entsprechend schwach fiel der Marktanteil aus: Mehr als 7,2 Prozent waren für "Superhero Germany" in der Zielgruppe nicht drin.

Die neue Show reihte sich damit noch hinter den Shows von ARD und RTL ein, sondern auch hinter dem Film-Klassiker "Siscter Act - Eine himmlische Karriere", die es bei Vox auf gute 8,6 Prozent Marktanteil brachte. Sat.1 war mit "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" ebenfalls gefragter: Der Fantasyfilm erzielte am Samstagabend sogar 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt schalteten hier 1,42 Millionen Zuschauer ein.

Keinen allzu glänzenden Start legte zudem die neue Modeshow "All About You - Das Fashion-Duell" im Nachmittagsprogramm hin. Auf dem Sendeplatz um 16:00 Uhr erreichte die erste Ausgabe nur 310.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 9,0 Prozent in der Zielgruppe. Eine "Simpsons"-Wiederholung hatte es unmittelbar zuvor dagegen noch auf 12,9 Prozent gebracht. "taff weekend" enttäuschte zudem im Anschluss mit lediglich 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zudem war auch im Anschluss an "Superhero Germany" für ProSieben nichts mehr zu holen: Mit nur 390.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe fiel die Wiederholung vom "Duell um die Welt" mit ebenfalls schwachen Quoten durch.

