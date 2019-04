"The Voice Kids" geht mit Reichweiten-Tief zu Ende

© SAT.1/André Kowalski

Der siebten Staffel von "The Voice Kids" ist in den vergangenen Wochen die Puste ausgegangen. Zum Finale musste die Sat.1-Show sogar ihre bislang schwächste Reichweite hinnehmen. Der Marktanteil blieb in der Zielgruppe erneut einstellig.



22.04.2019 - 10:55 Uhr von Alexander Krei 22.04.2019 - 10:55 Uhr

Mit den Geschwistern Mimi und Josefin hat sich am Ostersonntag erstmals ein Duo den Sieg bei "The Voice Kids" gesichert. Mit Blick auf die Quoten dürfte in Unterföhring am Tag danach allerdings eher Ernüchterung vorherrschen, denn so wenige Zuschauer wie beim Finale der siebten Staffel hatte die Sat.1-Castingshow noch nie. Lediglich 1,92 Millionen Zuschauer schalteten ein und damit über 200.000 weniger als vor sieben Tagen.





Alleine mit dem guten Wetter lässt sich der Zuschauerschwund nicht erklären, denn der Marktanteil in der Zielgruppe blieb auch beim Finale einstellig - und zwar schon zum fünften Mal in Folge. Mehr als 740.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren für "The Voice Kids" nicht drin, der Marktanteil lag damit bei nur 9,7 Prozent. Zum Vergleich: 2018 hatte es noch für 10,5 Prozent gereicht, 2017 wurden sogar mehr als zwölf Prozent erzielt.

Zuschauer-Trend: The Voice Kids





Und so fällt auch das Staffel-Fazit durchwachsen aus: Mit durchschnittlich nur etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil war es die bislang schwächste "Voice Kids"-Staffel. Das passt einigermaßen gut ins Bild, denn zuvor hatte schon die reguläre "The Voice"-Staffel Zuschauereinbußen hinnehmen müssen. Auch "The Voice Senior" konnte im Winter nicht an die starken Auftakt-Zahlen anknüpfen und ging mit einem einstelligen Marktanteil zu Ende.

Verlassen konnte sich Sat.1 am Ostersonntag dagegen auf "The Biggest Loser", auch wenn die starken Zahlen der Vorwoche nicht erreicht werden konnten. 1,22 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,4 Prozent waren am Vorabend drin. Die Abspeckshow war damit einer der wenigen echten Lichtblicke für den Sender, der am Feiertag ansonsten durchweg im einstelligen Bereich blieb.

