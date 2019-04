Starker Ostersonntag für kabel eins dank Spencer und Hill

© Denver Film Productions

Die Film-Klassiker mit Bud Spencer und Terence Hill haben sich an Ostersonntag einmal mehr als Quoten-Hits erwiesen. Den ganzen Tag über verbuchte kabel eins tolle Zuschauerzahlen - zur Mittagszeit war der Sender zwischenzeitlich sogar Marktführer.



22.04.2019 - 11:33 Uhr von Alexander Krei 22.04.2019 - 11:33 Uhr

Mit zahlreichen Filmen von Bud Spencer und Terence Hill hat kabel eins am Ostersonntag den Geschmack des Publikums getroffen. Der Tagesmarktanteil lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei hervorragenden 7,8 Prozent, womit der Sender nur knapp einen Sprung aufs Podium verpasste. Vor allem von den Morgenstunden bis zum Nachmittag lief es prächtig: So brachte es die Komödie "Zwei Missionare" schon um 8:18 Uhr auf fast eine halbe Million Zuschauer sowie 11,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

"Sie nannten ihn Mücke" schaffte danach 9,7 Prozent, ehe der Klassiker "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" schließlich sogar 820.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte. Zur Mittagszeit konnte kabel eins damit einen hervorragenden Marktanteil von 12,2 Prozent einfahren. Damit lag der Sender zu diesem Zeitpunkt noch vor RTL, ProSieben oder Sat.1 an erster Stelle. Auch "Zwei wie Pech und Schwefel" war direkt danach mit 11,3 Prozent überaus erfolgreich.

Und der Erfolg setzte sich bis in den Abend hinein fort: "Das Krokodil und sein Nilpferd" verzeichnete noch 8,3 Prozent Marktanteil, ehe "Banana Joe" mit 7,6 Prozent folgte. Um 20:15 Uhr lockte "Die rechte und die linke Hand des Teufels" im Schnitt 1,27 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei 7,0 Prozent lag. Etwas schwächer schnitt einzig die Komödie "Zwei Asse trumpfen auf" um 22:38 Uhr ab, doch mit 790.000 Zuschauern sowie 6,2 Prozent Marktanteil kann man bei kabel eins natürlich dennoch zufrieden sein.

RTL II punktete unterdessen am Ostersonntag tagsüber mit stundenlangen Wiederholungen von "X-Factor - Das Unfassbare", die den Marktanteil zwischenzeitlich auf bis zu 8,1 Prozent ansteigen ließen. Bloß am Vorabend tat sich das Kult-Format schwerer. Dafür lief's um 20:15 Uhr für den Spielfilm "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott" wieder sehr gut: Dieser erreichte 1,27 Millionen Zuschauer sowie 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Vox blieb hingegen mit "Promi Shopping Queen" bei mageren 4,2 Prozent hängen und bildete das Schlusslicht der großen Sender.

