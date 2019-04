Hartz-IV-Doku macht RTL II zum stärksten Privatsender

© RTL II

Die Doku-Reihe "Armes Deutschland" hat RTL II am Dienstag einmal mehr zu guten Quoten verholfen. Der Sender lag damit vor sämtlichen Privatsendern. Vor allem ProSieben erwischte mit "Get the f*ck out of my House" erneut einen gebrauchten Tag.



24.04.2019 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 24.04.2019 - 09:28 Uhr

Während RTL und Sat.1 mit Serien-Wiederholungen gegen den DFB-Pokal kapitulierten, schwang sich RTL II am Dienstagabend zum stärksten Privatsender auf. Möglich machte das die Doku-Reihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?", die mit 890.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen hervorragenden Marktanteil von 9,4 Prozent verbuchte. Insgesamt schalteten 1,64 Millionen Zuschauer ein. Eine weitere Folge kam direkt danach noch auf 1,16 Millionen Zuschauer und steigerte sich auf 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Damit setzte sich RTL II zugleich im Dokusoap-Duell gegen Vox durch, wo "Hot oder Schrott" zunächst nicht über 1,01 Millionen Zuschauer sowie 6,4 Prozent Marktanteil hinauskam. Dass der Sender im Anschluss ebenfalls noch eine zusätzliche Folge hinterherschob, trieb den Marktanteil am späten Abend aber auf überzeugende 8,8 Prozent. kabel eins kam derweil zur besten Sendezeit mit der US-Komödie "Der Prinz aus Zamunda" noch auf 970.000 Zuschauer sowie 6,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, "Shrek" holte danach sogar 7,4 Prozent.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte dagegen erneut ProSieben, wo "Get the f*ck out of my House" mit nur noch 5,8 Prozent Marktanteil abermals einen neuen Tiefstwert aufstellte. Mehr als 710.000 Zuschauer konnten sich nicht für die auf mehr als drei Stunden verlängerte Ausgabe erwärmen. Wie gut für den Sender, dass zumindest auf das Tagesprogramm Verlass war, allen voran auf "taff", das um 17:00 Uhr mit starken 19,2 Prozent Marktanteil einmal mehr richtig stark unterwegs war. Zuvor erzielte schon "The Big Bang Theory" bis zu 18,1 Prozent.

Ganz anders die Lage dagegen beim Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend", das am Dienstag nur 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte. "Genial daneben - Das Quiz" sorgte anschließend aber zumindest für einen kleinen Lichtblick und erzielte mit 6,3 Prozent den besten Marktanteil seit Ende November - eine gute Quote sieht freilich trotzdem anders aus. RTL II war zu diesem Zeitpunkt mit "Berlin - Tag & Nacht" deutlich stärker: Die Soap erzielte 8,3 Prozent Marktanteil, nachdem "Köln 50667" zuvor bereits mit 9,9 Prozent überzeugte.

Teilen