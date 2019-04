Vorabend-Rekorde für Kai Pflaume und die jungen Ärzte

© ARD/Morris Mac Matzen

26.04.2019 - 09:00 Uhr von Uwe Mantel 26.04.2019 - 09:00 Uhr

Nur noch eine Woche, dann verabschiedet sich "Wer weiß denn sowas?" wieder für mehrere Monate vom Bildschirm und überlasst den Sendeplatz am Vorabend zunächst Pilawas "Quizduell" und später "Gefragt - Gejagt". Schon jetzt lässt sich sagen: Die nunmehr vierte Staffel konnte aus Quotensicht die ohnehin schon herausragenden Werte des Vorjahres nochmal übertreffen. Am Donnerstag markierte die Rateshow mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton sogar nochmal neue Marktanteils-Rekorde.

Die absolute Zuschauerzahl lag mit 3,37 Millionen zwar von den Allzeit-Bestwerten ein gutes Stück entfernt - da es aber ein insgesamt recht zuschauerarmer Tag war, kletterte der Marktanteil auf den neuen Rekord von 22,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Beeindruckend ist zudem, wie gut sich die Show inzwischen auch bei den Jüngeren schlägt: 500.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, was in dieser Altersgruppe herausragenden 13,4 Prozent Marktanteil entsprach - das war mehr als das doppelte des üblichen ARD-Senderschnitts. Und mehr noch: Es machte Das Erste in diesem Timeslot auch bei den jüngeren Zuschauern zum Marktführer noch vor RTL.

Im Anschluss lief es dann auch für "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" sehr gut. 2,78 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, das ließ den Marktanteil auf 13,6 Prozent steigen - auch das war ein neuer Bestwert für die Serie. Und man ahnt es: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil so hoch wie noch nie: 9,7 Prozent wurden in dieser Altersgruppe erreicht, 0,49 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Zum Vergleich: Das ZDF erreichte mit einer "SOKO Stuttgart"-Wiederholung um 18 Uhr zwar mit 2,86 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum ebenfalls wieder sehr gute 18,0 Prozent Marktanteil, bie den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil aber bei mickrigen 2,3 Prozent. Das Staffelfinale von "Notruf Hafenkante" musste sich ab 19:25 Uhr bei 2,88 Millionen Zuschauern mit mäßigen 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Und auch hier zeigt sich die Schwäche des ZDF bei den Jüngeren: Ganz schwache 3,8 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich erreicht.

Dafür sicherte sich das ZDF in der Primetime den Tagessieg. "Lotta & der Mittelpunkt der Welt" zählte 4,45 Millionen Zuschauer, was 15,8 Prozent Marktanteil entsprach. Der Film mit Josefine Preuss funktionierte anders als die Vorabendserien zudem auch beim jüngeren Publikum mit 8,1 Prozent Marktanteil gut. Das Erste setzte nur eine Wiederholung dagegen und kann angesichts dessen mit 4,15 Millionen Zuschauern für den Usedom-Krimi "Nebelwand" ebenfalls recht zufrieden sein. 14,7 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

