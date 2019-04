"Dickes Deutschland" legt noch zu, auch Abzocker stark

© RTL II

Nach dem ohnehin schon guten Start von "Dickes Deutschland" in der vergangenen Woche legte das RTL II-Format nun nochmal deutlich zu. Ein gelungenes Comeback feierte auch "Achtung Abzocke" bei kabel eins.



26.04.2019 - 09:15 Uhr von Uwe Mantel 26.04.2019 - 09:15 Uhr

Statt Arme stehen bei RTL II nun Dicke im Mittelpunkt der neuesten Dokusoap-Reihe - und auch die bescheren dem Sender richtig gute Quoten. In der vergangenen Woche legte "Dickes Deutschland" mit 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bereits einen gelungenen Einstand hin, in Woche 2 zog dieser Wert nun sogar nochmal deutlich auf 8,6 Prozent an. 1,26 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, damit wurden binnen Wochenfrist knapp 200.000 Zuschauer dazugewonnen.

Und das ist nicht die einzige gute Nachricht für RTL II: Im Schlepptau funktionierte auch die Wiederholung von "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" mit 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut und auch die Vorabend-Soaps sind mit 8,6 Prozent Marktanteil für "Köln 50667" und 8,4 Prozent für "Berlin - Tag & Nacht" wieder halbwegs in der Spur, wenn auch von den Bestwerten noch ein Stückchen entfernt.

Doch nicht nur bei RTL II freut man sich über einen gelungenen Donnerstag, auch bei kabel eins gibt's Grund zur Freude: "Achtung Abzocke" meldete sich dort mit sehr ordentlichen 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück, im Anschluss lief es auch fürs "K1 Magazin" mit 6,0 Prozent Marktanteil gut. Zudem punkteten auch die Eigenproduktionen am Vorabend: "Abenteuer Leben täglich" holte 7,5 Prozent, "Mein Lokal, Dein Lokal" sogar 8,7 Prozent und auch "Achtung Kontrolle" lag mit 5,4 Prozent im grünen Bereich.

Gute Nachrichten aus dem Vorabend gibt's derzeit auch bei Vox. "Das perfekte Dinner" wird im April - soviel lässt sich schon jetzt sagen - den stärksten Monatswert seit März 2018 einfahren. Am Donnerstag lief es mit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gut. In der Primetime erzielte der Film "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" ebenfalls gute 8,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - allerdings funktionierte im Anschluss Bond nicht so gut wie gewohnt: "Der Spion, der mich liebte" blieb mit 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal eher blass.

