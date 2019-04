"Topmodels" bleiben trotz deutlicher Abschläge vorn

© ProSieben

"Germany's Next Topmodel" zeigte sich in dieser Woche deutlich schwächer als zuletzt, behauptete aber den Primetime-Sieg ohne Probleme. "Alarm für Cobra 11" stellte zugleich Best- und Tiefstwerte für diese Staffel auf.



26.04.2019 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 26.04.2019 - 09:27 Uhr

"Germany's Next Topmodel" musste in dieser Woche einen deutlichen Zuschauerrückgang hinnehmen: 1,9 Millionen sahen diesmal insgesamt zu, das war die bislang schwächste Reichweite dieser Staffel. Auch die Marktanteile gingen deutlich zurück: Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es noch für 15,1 Prozent - das ist per se kein schlechter Wert, lag aber über vier Prozentpunkte unter dem Vorwochen-Niveau. Für den Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe reichte es aber trotzdem. Schon "red" blieb im Anschluss allerdings bei 9,3 Prozent Marktanteil hängen, "Perfect Shot by MAC" floppte am späten Abend mit nur 4,8 Prozent Marktanteil auf der ganzen Linie.

Der Tagessieg ging dank "GZSZ", das am Vorabend hervorragende 23,7 Prozent Marktanteil erzielte, an RTL - in der Primetime hatten die Kölner aber wie gewohnt das Nachsehen. Immerhin: "Alarm für Cobra 11" erzielte in dieser Woche den bislang besten Marktanteil dieser Staffel. Allerdings reichten dafür auch schon mittelmäßige 12,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Zudem gab's neben diesem Staffel-Bestwert auch für "Cobra 11" zugleich einen Staffel-Tiefstwert zu beklagen: Die Reichweite fiel mit 1,92 Millionen Zuschauern erstmals in diesem Herbst unter die 2-Millionen-Marke und lag ganz nah am Allzeit-Tief aus dem Frühjahr.

Sat.1 hatte dem zum Start in den Abend ganz wenig entgegenzusetzen. Der Sender behilft sich derzeit mit einem "Criminal Minds"-Wiederholungs-Marathon. Um 20:15 Uhr reichte das nur für 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite Folge um 21:15 Uhr floppte mit 6,1 Prozent Marktanteil ebenfalls. Danach ging's aber bergauf, ab 22:15 Uhr lag "Criminal Minds" bei 9,3 Prozent - und damit plötzlich fast gleichauf mit RTL, wo "Beck is Back" auf 9,5 Prozent kam. Dass sich die Privatsender um diese Zeit allerdings nur noch mit Wiederholungen auf Sparflamme bekämpfen, ist allerdings eher im Bereich Trauerspiel einzusortieren.

