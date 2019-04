"Biggest Loser"-Finale trotz Verlusten sehr erfolgreich

© Sat.1/Guido Engels

Die aktuelle Staffel von "The Biggest Loser" ist am Sonntag in der Primetime zu Ende gegangen und hat Sat.1 einmal mehr tolle Quoten beschert. Es lief zwar nicht ganz so gut wie in den Vorjahren, das ist aber allenfalls eine Randnotiz. Am Vorabend startete "Bitte melde dich" erfolgreich.



29.04.2019 - 09:14 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2019 - 09:14 Uhr

Auf "The Biggest Loser" hat sich Sat.1 auch in diesem Jahr verlassen können. In den zurückliegenden Wochen sahen sich viele Menschen regelmäßig die Abspeckshow an, zum Finale, das erneut in der Primetime gezeigt wurde, gab es nun noch einmal die höchste Reichweite der Staffel. Ab 20:15 Uhr sahen sich 2,57 Millionen Menschen das Finale an, das waren in etwa gleich viele wie 2018. Der Rekord von 2017, als fast drei Millionen Menschen einschalteten, blieb aber unerreicht.

Sehr gut lief es für Sat.1 auch in der werberelevanten Zielgruppe: 1,35 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt und bescherten dem Sender so richtig gute 13,9 Prozent. Das war der drittbeste Wert der Staffel. Kleiner Wermutstropfen: In den beiden vergangenen Jahren sah es mit jeweils mehr als 15,0 Prozent noch etwas besser aus. Dennoch kann Sat.1 rundum zufrieden sein mit dem Format, das in diesem Jahr im Schnitt 12,4 Prozent Marktanteil holte. Alle Ausgaben holten zweistellige Werte. 1,79 Millionen Zuschauer schalteten im Durchschnitt ein, das waren rund 160.000 weniger als vor einem Jahr.

Marktanteils-Trend: The Biggest Loser





Auch nach dem "Biggest Loser"-Finale lief es für Sat.1 gut: Die Rankingshow "Top Ten" holte ab 23:20 Uhr noch 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und am Vorabend glückte Julia Leischik ein schönes Comeback. "Bitte melde dich" kam zum Staffelstart auf 11,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 2,66 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein. Damit landete Leischik auch vor "Ab ins Beet" von Vox, das es auf 1,87 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent brachte. Eine neue Ausgabe von "Promi Shopping Queen" fiel in der Primetime jedoch auf 5,2 Prozent Marktanteil, nicht einmal eine Million Menschen schalteten ein.

Recht zufrieden sein kann man mit dem Sonntag auch bei RTL, vor allem in der Primetime lief es gut. Der Film "Inferno" erreichte 3,35 Millionen Zuschauer, 1,49 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug damit 13,8 Prozent. Auch die Formel 1 lag nachmittags weit über dem Senderschnitt, am Vorabend hatten die Kölner aber Probleme. Die vorerst letzte Folge von "Vermisst" erreichte nur 2,35 Millionen Zuschauer und damit weniger als "Bitte melde dich" in Sat.1. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 9,0 Prozent.

