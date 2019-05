Animes bescheren ProSieben Maxx einen Spitzen-Freitag

© 2009 Toei Animation Co., Ltd. Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Mit seinen Animeserien hat ProSieben Maxx am Freitag tolle Quoten eingefahen - am Nachmittag lag der Marktanteil zeitweise bei mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe. Aber auch in der Primetime überzeugte der Sender sein Publikum.



04.05.2019 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 04.05.2019 - 09:33 Uhr

In Unterföhring kann man sich über einen außergewöhnlich starken Freitag für ProSieben Maxx freuen. Der Sender verzeichnete einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit deutlich vor der direkten Konkurrenz. Zu verdanken hat ProSieben Maxx diesen Erfolg vor allem seinen Zeichentrickserien, die die Marktanteile ab 15 Uhr über Stunden hinweg auf teils deutlich mehr als besagte drei Prozent ansteigen ließen.

So verzeichnete "Futurama" ab 15:10 Uhr im Schnitt 3,1 Prozent Marktanteil, "Family Guy" steigerte sich anschließend sogar auf 5,3 Prozent. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 160.000 Zuschauer dabei. Auch "Super Kickers 2006" und "Naruto" bewegten sich anschließend mit Werten um fünf Prozent auf ähnlichem Niveau, ehe "Dragon Ball Z Kai" schließlich für fulminante 6,1 Prozent sorgte. 210.000 Zuschauer konnten sich um 16:50 Uhr für die Animeserie begeistern.

Und damit nicht genug, denn "Haikyuu" und "Naruto Shippuden" knackten im Anschluss ebenfalls die Marke von fünf Prozent - und auch am Vorabend sorgten "One Piece", "Futurama" und "Family Guy" dafür, dass die Werte noch zwischen 3,5 und 3,9 Prozent lagen. Damit lag ProSieben Maxx sogar zeitweise nur knapp hinter Sat.1, wo "Genial daneben - Das Quiz" mit 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einmal mehr baden ging.

ProSieben Maxx konnte unterdessen selbst in der Primetime punkten und lockte mit "Chihiros Reise ins Zauberland" im Schnitt 330.000 Zuschauer vor den Fernseher. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auch zu diesem Zeitpunkt noch auf starke 3,5 Prozent. Zum Vergleich: kabel eins schaffte um 20:15 Uhr mit dem US-Krimi "Elementary" 3,6 Prozent.

