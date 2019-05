"Die Diplomatin" pulverisiert ihre bisherigen Rekorde

© ARD Degeto/Roland Suso Richter

Bei der ARD muss man heute wohl zwei Mal auf die Quoten vom Samstagabend schauen, um sie auch wirklich fassen zu können: "Die Diplomatin" übertraf ihren bisherigen Bestwert mit dem vierten Fall um knapp zwei Millionen Zuschauer.



Während die Shows wie "Willkommen bei Carmen Nebel" insgesamt bei weniger als vier Millionen und "Denn Sie wissen nicht, was passiert" bei weniger als drei Millionen Zuschauern hängen blieben, war der Abräumer am Samstagabend mal wieder fiktionaler Natur und kam diesmal vom Ersten. Dort trumpfte etwas überraschend "Die Diplomatin" mit Natalia Wörner groß auf.

6,41 Millionen Zuschauer sahen den mittlerweile vierten Film der Reihe. Zum Vergleich: Die ersten drei Filme zählten in den vergangenen beiden Jahren zwischen 3,76 und 4,44 Millionen Zuschauer - es gab also eine enorme Quotenexplosion. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum schoss auf 22,0 Prozent nach oben, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es sehr gut aus, hier wurden 10,8 Prozent Marktanteil erzielt. Im Schlepptau lief es im Anschluss auch für "Donna Leon - Reiches Erbe" sehr gut: 4,22 Millionen Zuschauer sorgten für 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,3 Prozent Marktanteil erzielt.

Mit Filmen fuhr aber nicht nur die ARD am Samstagabend richtig gut, auch Sat.1 kann sehr zufrieden sein. "Harry Potter und der Orden des Phönix" lieferte dort sehr starke 14,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, insgesamt hatten 1,85 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Zufrieden sein kann auch Vox, wo "Ice Age 3" gute 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Mit familientauglichem Programm punkteten auch Super RTL und der Disney Channel: Während Super RTL mit der "Zauberhaften Nanny" 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, lag Disney mit "Rapunzel - Neu verföhnt" mit 3,8 Prozent nur hauchdünn dahinter. Der Disney Channel fuhr zudem auch schon tagsüber sehr gut: Die Star-Wars-Sonderprogrammierung zum 4. Mai bescherte dem Sender zwischen 11:15 Uhr und 18 Uhr im Schnitt 21,3 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen.

Auf Serie statt Film setzt hingegen samstags derzeit RTL II - und hat damit überhaupt kein Glück. Der Dreierpack "The Shannara Chronicles" lief noch schlechter als in der vergangenen Woche und ging mit Marktanteilen zwischen 2,1 und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen völlig unter. Im Schnitt sahen gut eine halbe Million Zuschauer zu. kabel eins war mit seinen Serien ebenfalls kein Erfolg beschieden, besser als für RTL II lief es aber. "Hawaii Five-0" erzielte zunächst 3,6 und 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Scorpion" steigerte sich auf 4,6 Prozent, "Criminal Minds: Beyond Borders" erzielte am späten Abend 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

