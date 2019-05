BVB beschert Sky Spitzenquoten, DTM-Saison startet mäßig

© Sky

Die Partie zwischen Bremen und dem BVB bescherte Sky am Samstagvorabend einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe, auch die Konferenz am Nachmittag lief wieder hervorragend. Die DTM in Sat.1 hat's hingegen weiter schwer



05.05.2019 - 10:08 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2019 - 10:08 Uhr

Auch wenn der Kampf um die Deutsche Meisterschaft nun doch weitgehend entschieden scheint: Dass das Rennen in diesem Jahr deutlich spannender war als in den letzten Jahren, sorgte auch am vergangenen Samstag nochmal für Topquoten bei Sky. Das Abendspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund bescherte dem Bezahlsender am Vorabend einen hervorragenden Marktanteil von 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,35 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Noch mehr Zuschauer hatten bereits die Nachmittags-Übertragungen: Konferenz und Einzelspiele zusammen zählten dort 1,54 Millionen Zuschauer, was 10,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 16,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Diese im Lauf der vergangenen Jahre immer stärker werdende Konkurrenz durch Sky hat der "Sportschau" im Ersten schon spürbar geschadet. Die 5-Millionen-Zuschauer-Marke wird inzwischen nur noch selten übertroffen. Auch diesmal nicht: 4,63 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet. Mit Marktanteilen von 21,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen liegt der Klassiker aber trotzdem weiterhin auf einem starken Quotenniveau.

Fußball hatte Sat.1 nicht im Programm, dafür versucht man es auch in diesem Jahr wieder mit Motorsport. Die DTM wird aber wohl auch 2019 nicht zum großen Quotenhit avancieren. Das erste Rennen vom Hockenheim-Ring kam am Samstagnachmittag nicht über 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 820.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum 6,7 Prozent Marktanteil entsprach.

