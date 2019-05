Spitzen-Quoten für Henssler-Comeback bei Vox

© TVNOW / Frank W. Hempel

Die Rückkehr von Steffen Henssler zu Vox hat die Zuschauer neuigierig gemacht: Zum Auftakt der neuen "Grill den Henssler"-Staffel erzielte die Show jedenfalls eine ihrer bislang besten Quoten. Am Ende des Tages lag Vox sogar auf Augenhöhe mit RTL.



06.05.2019 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 06.05.2019 - 08:57 Uhr

Weil weder Steffen Henssler bei ProSieben noch Vox mit "Grill den Profi" glücklich waren, sind der Koch und seine langjährige TV-Heimat seit Sonntag wieder vereint - und stellten auf Anhieb unter Beweis, wie stark sie gemeinsam sein können. Das Comeback von "Grill den Henssler" sorgte nämlich für Spitzen-Quoten bei Vox: Trotz starker Film-Konkurrenz lockte die Show im Schnitt 2,30 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Das war eine der höchsten Reichweiten, die "Grill den Henssler" jemals erzielte.

Und auch in der Zielgruppe lief es blendend: Mit 1,16 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern kann sich Vox über einen starken Marktanteil von 12,4 Prozent freuen - besser lief es zuletzt vor über zweieinhalb Jahren. Damit war "Grill den Henssler" zugleich auf Anhieb wieder deutlich erfolgreicher als das aus der Not geborene Nachfolge-Format. Hinzu kommt, dass Henssler mehr Zuschauer erreichte als mit jeder seiner "Schlag den Henssler"-Folgen bei ProSieben.

Gut klappte zudem das Zusammenspiel mit "Prominent!", das den Marktanteil im Anschluss noch bei 12,1 Prozent in der Zielgruppe hielt und insgesamt 1,07 Millionen Zuschauer erreichte. Hinzu kommt, dass auch "Ab ins Beet" am Vorabend einen zweistelligen Marktanteil schaffte: Die Dokusoap erzielte mit 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahren und erreichte insgesamt im Schnitt 1,97 Millionen Zuschauer.

Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: Mit 9,5 Prozent lag Vox am Sonntag in der Zielgruppe exakt auf Augenhöhe mit RTL, das bis zum späten Nachmittag hinweg mit einstelligen Werten zu kämpfen hatte. Zufrieden kann man in Köln dafür mit dem Männersender Nitro sein, der es auf 2,4 Prozent Marktanteil brachte und am Abend mit seinen "CSI"-Wiederholungen bis zu 870.000 Zuschauer unterhielt.

