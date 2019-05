Neuem Rütter-Format gelingt guter Einstand bei RTL

© MG RTL D / Arya Shirazi

Bei RTL kamen am Sonntag im Vorabendprogramm nicht nur Martin Rütter und seine Welpen, sondern auch einige Zuschauer. Das neue Format legte jedenfalls einen guten Auftakt hin. Ansonsten lief's für den Sender tagsüber jedoch zumeist schwach.



06.05.2019 - 09:30 Uhr von Alexander Krei 06.05.2019 - 09:30 Uhr

Eigentlich bei Vox beheimatet, macht "Hundeprofi" in diesen Tagen auch mal wieder einen Ausflug zu RTL. Dort lief am Sonntag im Vorabendprogramm die neue Doku-Reihe "Martin Rütter - Die Welpen kommen" an, die auf Anhieb beim jungen Publikum recht gute Quoten erzielte. 1,02 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil auf dem Sendeplatz um 19:05 Uhr auf 13,1 Prozent.

Damit lag das Format vor der direkten Konkurrenz, darunter "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich", das es in Sat.1 nur mit Mühe auf einen zweistelligen Marktanteil brachte und letztlich im Schnitt genau 10,0 Prozent erzielte. "Galileo" musste sich bei ProSieben mit 9,8 Prozent begnügen. Insgesamt erreichte das neue Welpen-Format mit Martin Rütter 2,38 Millionen Zuschauer, sodass hier ein Marktanteil von 8,6 Prozent erzielt wurde.

Im Vergleich zu "RTL aktuell" kamen dem Sender jedoch ein paar Zuschauer abhanden: Die Nachrichten hatten im Vorfeld nämlich noch 2,89 Millionen Zuschauer sehen wollen. Ansonsten konnte RTL am Sonntag während des Tagesprogramms allenfalls noch mit "Exclusiv - Weekend" punkten, das solide 12,4 Prozent Marktanteil erzielte. "Explosiv - Weekend" blieb hingegen zuvor ebenso einstellig wie Wiederholungen von "Die Superhändler", "Undercover Boos" oder "Ehrlich Brothers Live!".

Doch auch ProSieben hatte der RTL-Schwäche am Sonntag nur wenig entgegenzusetzen und kam etwa am frühen Nachmittag mit der Film-Wiederholung "Ein Mann für alle Unfälle" nur auf 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Transformers: Ära des Untergangs" machte seine Sache danach mit 8,2 Prozent zwar besser, aber keineswegs glänzend.

