Spürbarer Aufwärtstrend bei RTL-II-Soap "Krass Schule"

Mit "Krass Schule" hat RTL II den Sendeplatz um 17:10 Uhr wieder in den Griff bekommen, zuletzt zeigte die Quotenkurve deutlich nach oben, was auch "Köln 50667" und "BTN" hilft. Am Abend punktete RTL II indes ebenso wie Vox und kabel eins.



10.05.2019 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 10.05.2019 - 09:33 Uhr

Die RTL-II-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" hat sich nach der verhaltenen Rückkehr vor knapp zwei Monaten inzwischen ganz gut entwickelt. Am Donnerstag erzielte die Serie auf dem Sendeplatz um 17:10 Uhr nun schon den dritten Tag in Folge einen Marktanteil von mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe. Genau genommen erzielte "Krass Schule" mit 230.000 jungen Zuschauern überzeugende 6,5 Prozent. Am Dienstag hatte es sogar für 7,2 Prozent gereicht.

Sollte es am Freitag keinen völligen Einbruch geben, dann wäre die aktuelle Woche die bislang erfolgreichste der laufenden "Krass Schule"-Staffel. Der gute Vorlauf hilft inzwischen offenbar auch den nachfolgenden Soaps wieder auf die Beine: So erreichte "Köln 50667" im Anschluss 540.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Berlin - Tag & Nacht" noch 8,2 Prozent schaffte. Das Quoten-Tal scheinen beide Serien vorerst überwunden zu haben.

Langzeittrend: Krass Schule - Die jungen Lehrer



Gut schlug sich RTL II am Donnerstag auch in der Primetime: Trotz starker Konkurrenz erzielte "Dickes Deutschland" einen Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 1,15 Millionen Zuschauern. Auch "Extrem sauber" war anschließend mit 6,5 Prozent gut im Rennen. Gleiches gilt für kabel eins, wo "Achtung Abzocke" mit 1,19 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe überzeugte.

Noch besser lief es für den Spielfilm "Thor - The Dark Kingdom", der bei Vox auf 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam und damit noch vor Sat.1 landete, wo sich zwei Wiederholungen von "Navy CIS" mit Werten von 5,7 und 6,8 Prozent begnügen mussten. "Bull" kehrte im Anschluss mit 6,2 Prozent Marktanteil zurück, bekam es gegen die Schlussphase des Europa-League-Spiels aber auch nicht leicht gemacht. Eine weitere Folge kam später am Abend noch auf eine Million Zuschauer sowie 7,2 Prozent Marktanteil.

