Faisal Kawusi kann "Luke"-Aufschwung nicht nutzen

© BRAINPOOL Artist & Content Services GmbH

Sowohl RTL als auch Sat.1 haben am Freitag mit ihren Shows zugelegt, vor allem für Sat.1 ist das gut. Im Anschluss an die neueste Folge von "Luke! Die Schule und ich" tat sich Faisal Kawusi allerdings schwerer als in den vergangenen Wochen.



11.05.2019 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2019 - 09:15 Uhr

Der Aufwärtstrend hält an: Nachdem "Luke! Die Schule und ich" in der vergangenen Woche die Marke von zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückeroberte, ging es nun noch weiter nach oben. Rund eine Million Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für sehr gute 12,0 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,69 Millionen, das waren rund 200.000 mehr als in den beide Vorwochen.

Faisal Kawusi konnte den stärkeren Vorlauf im Anschluss aber nicht nutzen. Mit seiner "Faisal Kawusi Show" erreichte er nur noch 7,9 Prozent Marktanteil. Das ist ziemlich enttäuschend, zumal das Zusammenspiel zwischen Kawusi und Mockridge in den vergangenen beiden Wochen recht gut geklappt hat. Zuletzt holte die Show 10,0 und 9,3 Prozent Marktanteil. In dieser Woche interessierten sich allerdings nur 820.000 Menschen für das Format.

Der Tagessieg in der Zielgruppe ging derweil an RTL: 1,54 Millionen Menschen schalteten die neueste Ausgabe von "Let’s Dance" ein - das waren etwas mehr als zuletzt. Der Marktanteil lag mit 19,4 Prozent dann auch rund zwei Prozentpunkte über den Werten aus den Vorwochen. Insgesamt kam RTL mit dem Format auf 4,28 Millionen Zuschauer, was auch beim Gesamtpublikum starken 16,0 Prozent entsprach. Hier musste man sich übrigens nur dem "Alten" im ZDF geschlagen geben. Sehr gut funktioniert weiterhin das Zusammenspiel zwischen "Let’s Dance" und "Exclusiv - Spezial". Das Magazin kam im Anschluss an die Tanzshow auf starke 19,2 Prozent.

Trotz der sich im Aufwind befindlichen Shows bei RTL und Sat.1 erzielte auch ProSieben am Freitag gute Quoten. Den Film "Pompeii" sahen sich 960.000 Zuschauer im werberelevanten Alter an, das hatte 11,3 Prozent Marktanteil zur Folge. Insgesamt sahen 2,09 Millionen Menschen zu. Die unzähligste Wiederholung von "300" erreichte danach immerhin noch fast eine Million Zuschauer und 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Teilen