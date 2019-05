kabel eins am Vorabend weiter spürbar im Aufwind

© kabel eins

Schon seit einigen Wochen laufen die Formate am Vorabend von kabel eins sehr gut, in dieser Woche konnten "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" noch eine Schippe drauflegen. In der Primetime waren die Probleme dagegen groß.



11.05.2019 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2019 - 09:35 Uhr

Den derzeitigen Aufschwung von kabel eins hat der Sender vor allem den Formaten am Nachmittag und am Vorabend zu verdanken. Die Quoten der US-Serien liegen nicht selten weit über dem Senderschnitt, aber auch die Eigenproduktionen haben sich inzwischen gemausert. In dieser Woche ließen die Formate erneut aufhorchen. So erzielte "Abenteuer Leben" in den vergangenen fünf Tagen einen Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 7,9 Prozent, das war der höchste Wert seit September des vergangenen Jahres. 650.000 Menschen sahen sich die Sendung im Schnitt an.

Auch "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte in dieser Woche im Schnitt 7,9 Prozent - das ist aber noch etwas höher einzuschätzen als beim Vorprogramm. Für diese Sendung lief es in seiner Geschichte bislang noch nie besser, 730.000 Menschen interessierten sich für die Sendung. Für die von Good Times produzierte Sendung lief es zuletzt wie geschmiert, Mitte April holte man an einem Tag mit 10,8 Prozent Marktanteil erstmals überhaupt einen zweistelligen Wert.

Blickt man auf die absoluten Werte, tanzt "Achtung Kontrolle" bei diesen Erfolgen etwas aus der Reihe. Das Format erreichte in dieser Woche im Schnitt 5,2 Prozent Marktanteil. Wenn man bedenkt, wo die Sendung aber einmal lag, ist auch das schon eine sehr gute Entwicklung. "Achtung Kontrolle" hat sich von einem Totalausfall zu einem soliden Quotenbringer gewandelt, auch das unterstützt den derzeitigen Aufschwung von kabel eins.

In der Primetime musste man dann aber kleinere Brötchen backen, mit alten US-Serien war am Freitagabend kein Blumentopf zu gewinnen. "Elementary" blieb zunächst bei 4,4 Prozent Marktanteil hängen und auch zwei Folgen "Navy CIS" machten ihre Sache mit 4,8 und 4,6 Prozent nicht viel besser. "Navy CIS: L.A." holte am späten Abend immerhin noch 5,0 Prozent, war damit aber auch kein Überflieger.

