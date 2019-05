"Der Alte": Jan-Gregor Kremp bleibt eine Klasse für sich

© ZDF/Hendrik Heiden

Das ZDF hat mit einer neuen Folge von "Der Alte" den Tagessieg eingefahren, die Konkurrenz hielt Jan-Gregor Kremp weit auf Abstand. Später schaffte es "Aspekte", mehr als zwei Drittel des "heute-show"-Publikums zu verlieren.



11.05.2019 - 09:49 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2019 - 09:49 Uhr

5,07 Millionen Menschen haben sich Freitagabend eine neue Ausgabe von "Der Alte" angesehen. Die ZDF-Serie war damit das einzige Format, dass es überhaupt auf mehr als fünf Millionen Zuschauer brachte. Auf Platz zwei im Tagesranking lag die "Tagesschau" mit 4,62 Millionen Zuschauern. "Der Alte" erzielte damit in der Primetime starke 17,2 Prozent Marktanteil und auch beim jungen Publikum lief es für Jan-Gregor Kremp mit 7,0 Prozent recht gut.

"Letzte Spur Berlin" kam im Anschluss noch auf 4,20 Millionen Zuschauer und erreichte damit 14,1 Prozent Marktanteil. Damit musste man sich knapp hinter dem Pferdefilm "Reiterhof Wildenstein: Die Pferdeflüsterin" einsortieren, der es im Ersten auf 4,27 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Pferde-Schmonzette aber nicht gefragt, hier wurden nur 5,6 Prozent gemessen, da lief es für "Letzte Spur Berlin" mit 6,8 Prozent besser.

In sehr guter Format präsentierte sich später einmal mehr die "heute-show", die es auf 3,71 Millionen Zuschauer und 15,1 Prozent Marktanteil brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung mit 920.000 Zuschauern das erfolgreichste ZDF-Format am Freitag, der Marktanteil lag bei sehr guten 12,3 Prozent. Im Anschluss aber ging es steil bergab: "Aspekte - on tour" erreichte nur noch eine Million Zuschauer, 290.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt. Beim Gesamtpublikum rauschte der Marktanteil auf 5,4 Prozent hinab, bei den jungen Zuschauern waren nur noch 5,1 Prozent drin.

Am Ende des Tages war es eine klare Sache: Das ZDF war mit 13,5 Prozent Tagesmarktanteil mit Abstand stärkster Sender, Das Erste holte auf Rang zwei nur 10,7 Prozent und hatte Mühe, sich vor RTL (10,6 Prozent) zu halten. Beim jungen Publikum lagen die Kölner mit 14,2 Prozent in Führung.

