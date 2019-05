Super RTL lässt ProSieben zur besten Sendezeit alt aussehen

© Super RTL

Der Kindersender Super RTL hat am Samstag in der Primetime die Muskeln spielen lassen, mit einem "Werner"-Film lag man unter anderem vor ProSieben, wo man inzwischen heilfroh sein dürfte, dass "Superhero Germany" vorbei ist. Die Quoten fielen zum Finale auf einen neuen Tiefstwert.



12.05.2019 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2019 - 09:06 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent ist Super RTL am Samstag in der werberelevanten Zielgruppe stark unterwegs gewesen. Zu verdanken hatte das der Sender allen voran der starken Primetime: Den Film "Werner - Eiskalt" sahen sich 860.000 Menschen an, rund die Hälfte davon war zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag damit bei sehr guten 5,8 Prozent. Damit ließ man sogar ProSieben alt aussehen, dort fiel "Superhero Germany" zum Staffelfinale auf nur noch 4,3 Prozent - Tiefstwert. Nur 560.000 Zuschauer interessierten sich für die Physical Gameshow. Die vier gezeigten Ausgaben erreichten damit im Schnitt nicht einmal 6,0 Prozent Marktanteil.

Super RTL war derweil auch am Vorabend erfolgreich: "Tom & Jerry" holten bis zu 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, bei "Bugs Bunny & Looney Tunes" waren es sogar 3,6 Prozent. Um ein Haar hätte Super RTL auf Tagessicht sogar RTL II überholt, das tat sich mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,2 Prozent besonders schwer. "The Shannara Chronicles" waren dort bis zum Schluss ein Totalausfall. Die ersten beiden Episoden des Abends erreichten nur 1,6 und 1,7 Prozent Marktanteil, das Staffelfinale kam am späten Abend auf 2,5 Prozent. Die gute Nachricht für RTL II: Alle Folgen sind gezeigt, nächste Woche gibt es eine Chance auf Besserung. Sehr zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1: "Harry Potter und der Halbblutprinz" erreichte dort 1,08 Millionen junge Zuschauer, die Gesamt-Reichweite lag bei 1,84 Millionen. In der Zielgruppe entsprach das 14,2 Prozent. Damit lag der Film nicht nur meilenweit über dem Sat.1-Schnitt, er war auch der erste Verfolger der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert".

