"Bus Babes" legen bei kabel eins enttäuschenden Start hin

Die "Babes"-Reihe ist für kabel eins ganz offensichtlich kein Selbstläufer. Nachdem schon die "Trecker Babes" eher schlecht als recht liefen, enttäuschten nun auch die "Bus Babes" zum Start. Aber auch RTL II und Sat.1 hatten am Sonntag in der Primetime große Probleme.

Weil kabel eins mit den "Trucker Babes" sonntags überraschend gut gefahren ist, entschied man sich beim Sender für eine Verlängerung der Reihe und bestellte mit den "Trecker Babes" sowie den "Bus Babes" zwei Ableger. Die Trecker-Frauen enttäuschten allerdings im März mit sehr überschaubaren Quoten und nun haben auch die "Bus Babes" einen wenig verheißungsvollen Start hingelegt.

Das neue Format erreichte am Sonntag zur besten Sendezeit 790.000 Zuschauer, nur 400.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schlechten 4,0 Prozent. "Abenteuer Leben am Sonntag" machte seine Sache im Anschluss mit 4,3 Prozent nicht viel besser. Weil viele Formate auch in der Daytime unter dem Senderschnitt hängen blieben, holte kabel eins am Sonntag einen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 4,6 Prozent.

Aber auch andere Sender hatten am Sonntag zur besten Sendezeit größere Probleme. Sat.1 etwa unterhielt mit dem Film "Daddy’s Home" nur 730.000 Zuschauer, also weniger als kabel eins zur gleichen Zeit. Zwar hatte man unwesentlich mehr jüngere Zuschauer, mit einem Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 4,3 Prozent kann man aber nicht zufrieden sein. "Born to be Wild" blieb danach bei 5,4 Prozent hängen. Bei RTL II versagte derweil der Film "Mädelsabend", den sich nur 580.000 Menschen ansehen wollten. Der Marktanteil lag bei miesen 3,6 Prozent, für den Streifen "Trennung mit Hindernissen" ging es danach sogar noch auf 3,0 Prozent zurück. Und so blieben auch Sat.1 (6,2 Prozent) und RTL II (3,8 Prozent) bei sehr enttäuschenden Tagesmarktanteilen hängen.