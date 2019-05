Vorabend-Duell: Rütter schlägt Leischik nur bei Jüngeren

© MG RTL D / Arya Shirazi

Julia Leischik ist mit ihrem Sat.1-Format "Bitte melde dich" in den einstelligen Bereich abgerutscht, gegen Martin Rütter, der zeitgleich bei RTL antrat, hatte sie keine Chance - zumindest beim jungen Publikum. Insgesamt hatte Leischik nämlich deutlich mehr Zuschauer.



13.05.2019 - 10:04 Uhr von Timo Niemeier 13.05.2019 - 10:04 Uhr

Nachdem es Julia Leischik in den erste beiden Wochen der neuen Staffel auf zweistellige Werte brachte, ist sie mit "Bitte melde dich" in Sat.1 nun in den einstelligen Bereich gerutscht. 670.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 9,5 Prozent. Damit musste sich Leischik Martin Rütter geschlagen geben, der zur gleichen Zeit 1,03 Millionen Menschen in diesem Alter mit seinem neuen Welpen-Format unterhielt und es damit auf 13,9 Prozent brachte.

Insgesamt sahen die Machtverhältnisse aber schon ganz anders aus: Während "Martin Rütter - Die Welpen kommen" auf 2,31 Millionen Zuschauer kam, erreichte Julia Leischik mehr als eine halbe Million Zuschauer mehr. 2,86 Millionen Menschen interessierten sich für "Bitte melde dich". Mit "The Biggest Loser - die Besten der Besten" hatte Sat.1 zuvor übrigens weniger Erfolg. Hier schalteten nur 710.000 Menschen ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 6,3 Prozent. Neben RTL und Sat.1 punkteten am Sonntag aber auch andere Sender am Vorabend. Vox etwa erreichte mit "Ab ins Beet" 8,8 Prozent Marktanteil, "Einmal Camping, immer Camping" holt zuvor ebenfalls gute 8,2 Prozent. Und bei ProSieben lag "Galileo" mit 10,8 Prozent sogar im zweistelligen Bereich.

Teilen