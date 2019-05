Profi-Bäcker starten gut, aber sonst bleibt Sat.1 blass

© Sat.1

Dieses Wochenende kann Sat.1 getrost abhaken: Nachdem es schon am Samstag mies lief, gab's einen Tag später ebenfalls fast nichts zu holen. Immerhin startete "Das große Backen - Die Profis" gut. An das Original kommt die Show aber noch nicht heran.



20.05.2019 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 20.05.2019 - 09:01 Uhr

"Das große Backen" hat sich in den vergangenen Jahren für Sat.1 zum schönen Erfolg gemausert - die jüngste Staffel verzeichnete im Schnitt fast 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Seit Sonntag ist nun der neueste Ableger des Formats zu sehen - erstmals treten darin Profi-Bäcker gegeneinander an. Doch zum Auftakt besteht aus Quotensicht noch Luft nach oben: 1,20 Millionen Zuschauer schalteten ab 17:40 Uhr ein, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten, aber letztlich wenig spektakulären 9,3 Prozent.

"Das große Backen - Die Profis" war damit allerdings zugleich der Höhepunkt des Tages für Sat.1, denn ansonsten gab's für den Sender, wie schon am Tag zuvor, nur wenig zu holen. So enttäuschte am frühen Nachmittag bereits die DTM mit nur 520.000 Zuschauern und 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "33 völlig verrückte Clips" blieb anschließend sogar nur bei Werten um drei Prozent hängen und auch die Komödie "Gregs Tagebuch - Böse Falle!" hatte danach mit 5,2 Prozent nichts zu melden.

Hinzu kommt, dass in der Primetime ebenfalls nur schwache Quoten eingefahren wurden: Dort hatte sich Sat.1 zwar kurzerhand dazu entschieden, ein Komödien-Doppel durch den "Hobbit" zu ersetzen, doch auch der blieb mit 740.000 Zuschauern und 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen chancenlos gegen die starke Film-Konkurrenz am Sonntagabend. Die Folge war ein erneut dürftiger Tagesmarktanteil von nur 5,5 Prozent, was letztlich für einen desolaten sechsten Platz reichte.

Besonders bitter: Zur besten Sendezeit erreichte Sat.1 ähnlich viele Zuschauer wie ZDFneo und sogar weniger als der Männersender Nitro, wo sich "CSI" im Laufe des Abends auf bis zu 940.000 Zuschauer steigerte. Mit seinen Krimi-Wiederholungen konnte Nitro zudem die Marktanteile spürbar steigern: Von 2,3 Prozent um 20:15 Uhr auf fast sechs Prozent zu später Stunde.

