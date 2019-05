RTL-II-Serie "Wir sind jetzt" tut sich linear schwer

© RTL II

Die neue RTL-II-Serie "Wir sind jetzt" hat zum Auftakt im linearen Programm des Senders nur unterdurchschnittliche Quoten eingefahren, zuvor waren aber schon alle Folgen bei TV Now zu sehen. Bei Vox holte "Das perfekte Dinner" am Vorabend den höchsten Marktanteil des Jahres.



21.05.2019 - 09:51 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2019 - 09:51 Uhr

Seit April zeigt RTL II seine neue Serie "Wir sind jetzt" bei TV Now, nun sind die ersten beiden Folgen auch im linearen TV zu sehen gewesen. Hier hielt sich der Erfolg in Grenzen: Episode eins kam am Montag zur besten Sendezeit auf 560.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei nur 4,4 Prozent. Die schlechte Nachricht für den Sender ist zudem die Tatsache, dass Folge zwei danach noch schlechter lief. Hier sorgten 460.000 Gesamtzuschauer für 3,4 Prozent in der Zielgruppe.

Auf die unmittelbare Zukunft der Serie haben die linearen Quoten aber ohnehin erst einmal keine Auswirkungen. RTL II hat "Wir sind jetzt" bereits um eine zweite Staffel verlängert. Wie viele Menschen die Serie bislang bei TV Now gesehen haben, ist unklar. "Naked Attraction" zeigte sich unbeeindruckt vom schwachen Vorlauf und steigerte sich am späten Abend auf 810.000 Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 6,2 Prozent. Damit lief es auch deutlich besser als vor einer Woche, als mit 5,0 Prozent ein neuer Tiefstwert aufgestellt wurde.

Recht stabil zeigt sich in diesen Wochen Guido Maria Kretschmer bei Vox. Dessen neue Show "Guidos Masterclass" lag am Montag in der Zielgruppe bei 6,2 Prozent Marktanteil, auf diesem Niveau läuft das Format bereits seit Ende April. Die 840.000 Zuschauer markieren allerdings ein neues Reichweiten-Tief. "Goodbye Deutschland" unterhielt am späteren Abend immerhin noch 900.000 Zuschauer, doch auch das Auswanderer-Format kam in der werberelevanten Zielgruppe nur auf überschaubare 6,5 Prozent.

Am Nachmittag ist Guido Maria Kretschmer übrigens ungleich erfolgreicher: "Shopping Queen" erzielte am Montag 9,4 Prozent Marktanteil. "Vier Hochzeiten und eine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen" performten danach mit 7,3 und 9,4 Prozent ebenfalls gut. Um 18 Uhr kratzte "First Dates" derweil an einem neuen Rekord: Mit 920.000 Gesamtzuschauern und 9,1 Prozent Marktanteil erwischte das Format einen seiner besseren Tage. "Das perfekte Dinner" lief mit 9,1 Prozent schließlich so gut wie noch nie in diesem Jahr.

