Vox und RTL II glänzen mit "Tauschkonzert" und Sozial-Doku

Vox hat sich mit "Sing meinen Song" den Primetime-Sieg gesichert, überzeugte aber auch am Vorabend, wo "Das perfekte Dinner" einen neuen Jahresbestwert aufstellte. Und auch bei RTL II kann man sich über einen sehr gelungenen Tag freuen.



22.05.2019 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2019 - 09:26 Uhr

Nach der enttäuschenden Staffel im vergangenen Jahr scheint es so, als habe Vox gemeinsam mit Talpa an den richtigen Stellschrauben gedreht. Bislang zeigt sich "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" jedenfalls in einer ausgezeichneten Verfassung, so auch an diesem Dienstag. 2,13 Millionen Menschen sahen sich das Format an, mehr waren es zuletzt im Juni 2017. 1,19 Millionen Zuschauer kamen zudem aus der werberelevanten Zielgruppe - kein anderer Sender hatte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite, 13,5 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Und auch auf das Folgeprogramm konnte man sich bei Vox verlassen. Eine Doku über Jeanette Biedermann erreichte ab 22:10 Uhr noch sehr gute 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,35 Millionen Menschen sahen zu später Stunde noch zu. Doch Vox wusste auch am Vorabend zu überzeugen. "Das perfekte Dinner" übertrumpfte den erst am Montag aufgestellten Jahresbestwert in Höhe von 9,1 Prozent deutlich, am Dienstag wurden 10,1 Prozent gemessen. Besser lief es für das Format schon lange nicht mehr.

Doch auch bei RTL II lief es am Dienstag fantastisch. Eine neue Ausgabe von "Hartz und herzlich" erreichte zur besten Sendezeit 1,61 Millionen Zuschauer, in der werberelevanten Zielgruppe waren damit 10,5 Prozent Marktanteil drin. "Armes Deutschland - Deine Kinder" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 12,0 Prozent. Weil es auch am Vorabend richtig gut lief, erreichte RTL II am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent. Vox kam auf noch bessere 9,9 Prozent.

Während Vox sich den Primetime-Sieg in der Zielgruppe schnappte, siegten insgesamt die ARD-Serien. "In aller Freundschaft" unterhielt 4,84 Millionen Zuschauer, "Um Himmels Willen" kam davor auf 4,69 Millionen. Mit 16,1 und 15,4 Prozent lagen beide Serien deutlich über den Normalwerten des Ersten. Die erfolgreichste ZDF-Sendung am Dienstag war "Die Rosenheim-Cops" am Vorabend, 3,78 Millionen Zuschauer entsprachen hier 14,2 Prozent Marktanteil. In der Primetime interessierten sich nur 1,66 Millionen Menschen für die Doku "Wie geht’s, Europa?", der Marktanteil lag bei entsprechend schwachen 5,5 Prozent.

