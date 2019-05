US-Serien in Sat.1 verharren auf schwachem Niveau

© Warner Bros.

Die beiden US-Serien "Whiskey Cavalier" und "Lethal Weapon" bereiten Sat.1 weiter Sorgen, auch in Woche zwei setzte es schlechte Quoten. Das zog auch den gesamten Senderschnitt nach unten. Zufrieden sein konnte man dagegen bei Sport1 und RTLplus.



22.05.2019 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2019 - 09:43 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent in der Zielgruppe hat es für Sat.1 am Dienstag nicht gut ausgesehen. Verantwortlich dafür sind vor allem die schlecht laufenden US-Serien in der Primetime. "Whiskey Cavalier" erreichte nach dem schwachen Start in der Vorwoche, als nur 6,0 Prozent Marktanteil gemessen wurden, jetzt erneut nur 6,4 Prozent. Lediglich 1,60 Millionen Menschen interessierten sich für die Serie, 560.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe.

Und auch "Lethal Weapon" zeigte sich danach mit 6,1 Prozent Marktanteil äußerst schwach auf der Brust, nur 530.000 junge Zuschauer schalteten ein. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,50 Millionen. Beide US-Serien verpassten damit den Sprung in die Top 20 der Zielgruppen-Tagescharts am Dienstag. Später am Abend tat sich auch "Hawaii Five-0" mit 6,6 Prozent noch sehr schwer. "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" liefen am Vorabend mit 4,3 und 4,5 Prozent gewohnt schwach.

Deutlich zufriedener sein kann man da schon bei Sport1, das am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,5 Prozent erzielte. Im Fokus des Senders stand erneut die Eishockey-WM. Das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Finnland sahen sich zur Mittagszeit rund eine halbe Million Zuschauer an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,1 Prozent. Mit einer Konferenz weiterer Spiele holte man am Nachmittag 1,7 Prozent, in der Primetime waren dann sogar 1,8 Prozent drin.

Für RTLplus lief es mit 1,6 Prozent Tagesmarktanteil sogar noch etwas besser. "Im Namen des Gesetzes" startete dort in der Primetime zwar noch mit lediglich 1,0 Prozent, steigerte sich im Verlauf des Abends aber auf bis zu 2,7 Prozent. Am Nachmittag lag "Das Familiengericht" lange bei 2,4 Prozent. Wenig zu feiern hatte man dagegen bei Sat.1 Gold. Zwar lief es am Nachmittag und auch am Vorabend richtig gut, in der Primetime versagte mit "Top Chef Germany" aber ein Format, das gerade auch Sat.1 Probleme macht. Nur 140.000 Menschen sahen sich die Wiederholung einer alte Ausgabe ein, mehr als 0,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren nicht drin.

