Mockridge treibt Kawusi zu Rekord, aber Balder am Boden

Selbst gegen das starke "Let's Dance" hat Sat.1 in dieser Woche mit "Luke! Die Schule und ich" einen Staffel-Bestwert aufgestellt, Faisal Kawusi war danach sogar erfolgreich wie nie. Am Vorabend markierte "Genial daneben - Das Quiz" dafür ein neues Tief.



25.05.2019 - 09:25 Uhr von Alexander Krei

Die guten Nachrichten für Sat.1 zuerste: Die Shows des Senders sind am Freitagabend auf großes Interesse gestoßen. So ging "Luke! Die Schule und ich" trotz der starken Show-Konkurrenz durch "Let's Dance" als größter Verfolger der Tanzshow hervor und stellte sogar einen neuen Staffel-Bestwert auf. 880.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil. Gegenüber der Vorwoche ging es somit um über zweieinhalb Prozentpunkte nach oben.

Insgesamt schalteten 1,57 Millionen Zuschauer ein, 180.000 mehr als zuletzt. Der erfolgreiche Vorlauf half diesmal auch der "Faisal Kawusi Show", die nach den einstelligen Werten der vergangenen Woche diesmal sogar ein neues Allzeit-Hoch verbuchte. Mit 12,1 Prozent Marktanteil lief es für die Comedysendung so gut wie noch nie, später am Abend schafften die "Knallerfrauen"-Wiederholungen zeitweise sogar 13,7 Prozent.

Die abendlichen Erfolge trugen wesentlich dazu bei, dass Sat.1 am Freitag einen richtig guten Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent in der Zielgruppe schaffte. Noch mehr wäre drin gewesen, hätte nicht der Vorabend das Bild getrübt. Während "Endlich Feierabend!" dort zunächst gewohnt magere 4,6 Prozent Marktanteil schaffte, geriet "Genial daneben - Das Quiz" anschließend sogar völlig unter die Räder. Lediglich 2,1 Prozent Marktanteil wurden erzielt - in der Zielgruppe wohl gemerkt.

Damit war die Show mit Hugo Egon Balder so schwach wie noch nie. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit nur 600.000 Zuschauern ziemlich überschaubar aus. Sat.1 lag damit um 19:00 Uhr noch hinter ZDFneo, Nitro, Super RTL und dem Disney Channel.

