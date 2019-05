One profitierte von "Lindenstraßen"-Abschiebung

© WDR / Sven Mahner

Weil im Ersten durch die Europawahl kein Platz für die "Lindenstraße" war, wurde die Serie am Sonntag bei One gezeigt, wo immerhin fast 900.000 Zuschauer einschalteten. Am Abend punkteten auch ZDFneo und Nitro, zudem lief's für 3sat richtig gut.



27.05.2019 - 09:34 Uhr von Alexander Krei 27.05.2019 - 09:34 Uhr

Weil die "Lindenstraße" im Ersten spontan einer verlängerten Wahlsendung zum Opfer fiel, mussten Fans des Dauerbrenners zu One ausweichen. Dort erreichte die Serie zwar längst nicht so viele Zuschauer wie sonst, doch für den kleinen Spartensender war die Ausstrahlung erwartungsgemäß ein voller Erfolg. Immerhin 880.000 Zuschauer fanden um 18:55 Uhr den Weg zu One, sodass der Marktanteil bei starken 3,5 Prozent lag und damit weit über den Normalwerten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin 1,6 Prozent erzielt.

Punkten konnte One zudem um 21:45 Uhr mit der "Tatort"-Wiederholung, die trotz der vorherigen Ausstrahlung im Ersten noch einmal 460.000 Zuschauer erreichte und für einen überzeugenden Marktanteil von 1,8 Prozent sorgte. Noch besser sah es zu diesem Zeitpunkt aber für ZDFneo aus, wo "Mord in bester Familie" auf 1,39 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent Marktanteil kam. "Bella Block" hatte zuvor bereits 870.000 Zuschauer erreicht.

Und auch für Nitro lief es mit seinen Krimi-Wiederholungen wieder blendend: "CSI: Miami", "CSI: NY" und "CSI: Den Tätern auf der Spur" verbuchten konstant mehr als 700.000 Zuschauer. Zu später Stunde bewegten sich die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um fünf Prozent, was letztlich auch dafür sorgte, dass der Männersender am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent der Größte unter den Kleinen war, gefolgt von Sport1, das dank "Doppelpass" und Eishockey-WM noch 2,0 Prozent schaffte.

Einen überaus erfolgreichen Tag erwischte allerdings auch der Kultursender 3sat, der beim Gesamtpublikum auf 2,0 Prozent Marktanteil kam. Ausschlaggebend war der Thementag "Wildes Europa" mit zahlreichen Dokumentationen. So konnten sich etwa um 20:15 Uhr im Schnitt 650.000 Zuschauer für die Dokumentation "Naturparadies Europa" erwärmen, der zweite Teil hielt ab 21:50 Uhr fast alle davon bei der Stange und verzeichnete sehr gute 2,7 Prozent Marktanteil.

