"WWM" so stark wie Monate nicht, Bully macht Sat.1 froh

© RTL / Stefan Gregorowius

Auch wenn Günther Jauch angesichts der wortkargen Kandidatin der Verzweiflung nah war: Dem Publikum hat's offenbar gefallen. Die Quoten waren so hoch wie seit Januar nicht mehr. Unterdessen zog Sat.1 dank Bully an ProSieben vorbei.



28.05.2019 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2019 - 09:29 Uhr

Mit einer denkwürdigen Kandidatin hat sich "Wer wird Millionär?" am Montagabend die besten Quoten seit Monaten gesichert: 4,93 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt die RTL-Show, das entsprach beim Gesamtpublikum einem hervorragenden Marktanteil von 16,8 Prozent. Nur der ZDF-Film hatte am Montag noch ein paar Zuschauer mehr. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 15,6 Prozent so gut aus wie zuletzt im Januar dieses Jahres und lag meilenweit über dem Senderschnitt. Der Tagessieg war "WWM" hier nicht zu nehmen. Im Anschluss erzielte "Extra" noch ordentliche 13,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Zuschauer-Trend: Wer wird Millionär?



Nicht nur bei RTL kann man mit dem Montagabend sehr zufrieden sein, auch für Sat.1 gab's Grund zur Freude. Bedanken kann man sich wie in den vergangenen beiden Wochen bei Michael "Bully" Herbig. Diesmal reichte es für "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" für starke 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,72 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Davor und danach sah es allerdings gewohnt mies aus: "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" erzielten am Vorabend wieder Marktanteile von weniger als 5 Prozent in der Zielgruppe, der Film "Das fünfte Element" am späteren Abend blieb bei 6,3 Prozent Marktanteil hängen.

Um 20:15 Uhr reichte es aber, um dank Bully an ProSieben vorbeizuziehen. Dort kam "The Big Bang Theory" zunächst auf 10,0 und 10,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Mom" um 21:15 Uhr den Marktanteil auf 8,9 Prozent nach unten zog. Weitere "Big Bang"-Wiederholungen ließen den Marktanteil im Anschluss wieder langsam ansteigen, sodass er ab 22:40 Uhr wieder gute 12,7 Prozent erreicht hatte. "Late Night Berlin" konnte diese Vorlage nur bedingt nutzen und erzielte mit der letzten Ausgabe vor der Sommerpause einen Marktanteil von 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen