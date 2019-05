Magere Quoten: Serien machen RTL und Sat.1 zu schaffen

© MG RTL D

Wem genau gehört jetzt eigentlich der Dienstagabend? Auf jeden Fall nicht RTL und Sat.1, die mit ihren Serien nur magere Quoten einfahren. Wobei die Alarmglocken in Unterföhring deutlich lauter schrillen müssten, die US-Formate floppen auf ganzer Linie.



29.05.2019 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2019 - 09:30 Uhr

In den vergangenen Wochen hat es so ausgesehen, als könnte die neue RTL-Serie "Nachtschwestern" eine kleine Erfolgsgeschichte schreiben. Kontinuierlich ging es in der Zielgruppe nach oben, zuletzt wurden 12,6 Prozent Marktanteil gemessen. Mit dem Aufwärtstrend ist es jetzt aber vorbei: In dieser Woche sahen sich nur 940.000 junge Zuschauer die Serie an, das entsprach 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schlechter lief es für die Serie bislang noch nie. Mit 2,08 Millionen Zuschauern hielt man sich aber immerhin über der Zwei-Millionen-Marke.

Das gelang "Sankt Maik" im Anschluss aber nicht mehr, hier waren nur noch 1,64 Millionen Menschen mit dabei. Ziemlich genau die Hälfte dieser Zuschauer war zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das führte dazu, dass der Marktanteil in dieser Altersklasse auf 9,0 Prozent fiel. "Sankt Maik" erzielte damit erstmals in seiner Geschichte einen einstelligen Marktanteil. Vom Hoffnungsträger der vergangenen Saison ist die Serie mittlerweile zum Sorgenkind geworden. Alte Folgen von "Doc meets Dorf" und "Schmidt - Chaos auf Rezept" holten im Anschluss nur 7,9 und 8,0 Prozent.

Noch schlechter läuft es dienstags derzeit aber bei Sat.1, dort sorgen die US-Formate regelmäßig für katastrophale Werte - so war es auch an diesem Dienstag. "Whiskey Cavalier" blieb zunächst bei 1,49 Millionen Zuschauern hängen, in der Zielgruppe entsprach das 6,2 Prozent Marktanteil. "Lethal Weapon" tat sich danach mit 5,5 Prozent noch schwerer. Mit 1,40 Millionen Zuschauern stellte die Serie zudem ein neues Reichweiten-Tief auf. Eine alte Folge von "Hawaii Five-0" blieb am späten Abend bei ebenfalls sehr schwachen 5,9 Prozent hängen.

Überhaupt keine Serien-Probleme hatte am Dienstag übrigens Das Erste. "In aller Freundschaft" erreichte 5,59 Millionen Zuschauer, "Um Himmels Willen" lockte davor 5,29 Millionen Menschen vor die TV-Geräte. Mit 18,5 und 17,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man beim Sender sehr zufrieden sein. Beide Serien lagen übrigens auch bei den 14- bis 49-Jährigen vor Sat.1. Am Vorabend erreichte das "Quizduell" übrigens 3,07 Millioen Zuschauer und damit so viele wie noch nie während der laufenden Staffel, der Marktanteil lag bei sehr guten 18,0 Prozent.

