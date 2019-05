ZDF: Zweitliga-Relegation so lala, "ZDFzeit" katastrophal

© ZDF

Das Rückspiel der Zweitliga-Relegation zwischen Ingolstadt und Wiesbaden hat deutlich mehr Zuschauer gehabt als das Hinspiel vor wenigen Tagen, dennoch läuft es für das ZDF am Vorabend normalerweise besser. Viel größer waren die Probleme aber in der Primetime.



29.05.2019 - 09:49 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2019 - 09:49 Uhr

1,88 Millionen Menschen haben sich am vergangenen Freitag das Hinspiel in der Zweitliga-Relegation angesehen, das ZDF erreichte damit am Vorabend durchschnittlich 10,4 Prozent Marktanteil. Das Rückspiel zwischen Ingolstadt und Wiesbaden war nun deutlich gefragter, immerhin 2,56 Millionen Menschen schalteten ein. Der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent, beim jungen Publikum wurden 6,9 Prozent gemessen.

Die Partie holte damit recht respektable Quoten, gerade auch wenn man auf die Attraktivität der beiden Vereine blickt. Dennoch lässt sich festhalten: Sonst fährt das ZDF am Dienstagvorabend deutlich besser. "SOKO Köln" kam zuletzt mit Wiederholungen in der Regel auf mehr als drei Millionen Zuschauer. Wenn das ZDF neue Episoden sendet, schauen teilweise sogar mehr als vier Millionen zu. Von den "Rosenheim-Cops" ganz zu schweigen, diese Serie ist in der Regel meist das erfolgreichste Format am Dienstag für das ZDF.

Mit den Quoten am Vorabend wird man in Mainz aber leben können, die Relegation war für die Fußball-Fans ein Schmankerl, das man anbieten konnte. Viel mehr ärgern dürfte man sich beim Sender über die extrem schwache Primetime. "ZDFzeit: 70 Jahre Grundgesetz" erreichte nur 1,17 Millionen Menschen, damit lief es für die Reihe so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr. Der Marktanteil lag bei völlig desaströsen 3,9 Prozent. "Frontal 21" machte danach das beste aus dem Vorlauf und steigerte sich auf 1,91 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent. Das "heute-journal" holte später wieder starke 13,0 Prozent, "Die Anstalt" kam auf 10,9 Prozent.

Trotz der eklatanten Schwäche in der Primetime hätte das ZDF um ein Haar die Tagesmarktführerschaft errungen. Mit 12,0 Prozent landete man allerdings knapp auf dem zweiten Rang, Das Erste war mit 12,1 Prozent minimal erfolgreicher.

