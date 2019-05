Sixx punktet mit Hauskäufen, Sat.1 Gold mit Hundebabys

© Sixx

Mit der Marathon-Programmierung von "Buying Blind - Das Hauskauf-Experiment" erzielte Sixx am Donnerstag tagsüber hervorragende Quoten, in der Primetime lief's dann aber miserabel. Sat.1 Gold punktete tagsüber mit Hundebabys.



31.05.2019

Sixx nutzte den Feiertag am Donnerstag tagsüber für eine Marathon-Programmierung von "Buying Blind - Das Hauskauf-Experiment" - und fuhr damit richtig gut. Mittags um 12 Uhr erreichte das Format beispielsweise hervorragende 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch im weiteren Verlauf des Nachmittags bewegte sich der Marktanteil durchweg über der 2-Prozent-Marke, erst ab 18:45 Uhr ging's dann auf 1,4 Prozent hinunter - was noch immer ein solider Wert war. Bis zu 150.000 Zuschauer sahen insgesamt zu.

Doch so erfolgreich der Tag auch war, so ernüchternd verlief dann der Abend. Die Serie "The Gifted" erzielte nur zwischen 0,3 und 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "The 100" kam am späten Abend dann sogar nur auf 0,2 und 0,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei insgesamt nur 20.000 bis 30.000 Zuschauer - sie lag de facto also im mit dem GfK-Panel kaum seriös messbaren Bereich.

Auch bei Sat.1 Gold konnte man sich vor allem tagsüber über gute Quoten freuen. Dort setzte man auf eine Marathon-Programmierung von "Hundebabys - Chaos auf vier Pfoten". Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zwischen 13:40 Uhr und 20:15 Uhr zwischen 1,4 und 1,7 Prozent durchweg auf einem guten Niveau, bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Wert im Lauf des Nachmittags immer weiter an und erreichte am Vorabend dann sogar 2,3 Prozent. In der Primetime ging's dann aber auch hier bergab: "Praxis Dr. Dreesen" kam um 20:15 Uhr noch auf 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Der Tierarzt von Yorkshire" fiel danach auf 0,9 Prozent Marktanteil zurück.

Kein Glück hatte diesmal hingegen DMAX mit seinen Marathon-Programmierungen. Tagsüber lief zunächst über Stunden hinweg "Wingmen - Zwei Brüder heben ab. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen pendelte zwischen 0,6 und 1,4 Prozent. Ab 18:15 Uhr übernahmen dann die "Helden der Lüfte", was den Marktanteil zunächst weiter auf 0,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe fallen ließ. Erst ab 22:15 Uhr stieg der Marktanteil dann lagnsam wieder an und erreichte nach 23 Uhr zumindest wieder die 1-Prozent-Marke. Doch an die Erfolge früherer DMAX-Marathons reichte das bei Weitem nicht heran.

