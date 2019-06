Freitags-Shows "Let's Dance" und "Luke" lassen Federn

© TVNOW / Stefan Gregorowius

"Let's Dance" sicherte sich auch in dieser Woche wieder den klaren Tagessieg, verlor im Vergleich zu den letzten Wochen aber Zuschauer. Auch "Luke! Die Schule und ich" lief zum Abschied etwas schwächer, Faisal Kawusi stürzte ganz ab.



01.06.2019 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2019 - 09:27 Uhr

Alles in allem ist die zwölfte Staffel von "Let's Dance" bislang ein herausragender Erfolg. Mit bislang im Schnitt fast 4,2 Millionen Zuschauern und deutlich über 19 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist das Format auf dem Weg zu den besten Quoten seit Jahren. Zwei Wochen vor Schluss mussten die Tänzer allerdings etwas Federn lassen: Mit 3,75 Millionen Zuschauern fiel die Reichweite auf den bislang schwächsten Wert dieser Staffel, rund 300.000 weniger als eine Woche zuvor - lag aber selbst damit noch immer über dem Durchschnitt des vergangenen Jahres. Es ist also ein Rückschlag auf hohem Niveau, wie auch der Blick auf den Marktanteil von noch immer hervorragenden 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum zeigt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen, wo es in der vergangenen Woche noch für über 20 Prozent reichte, ging der Marktanteil auf nun 17,8 Prozent zurück. Aber auch hier setzt der Vergleich mit dem Vorjahr diesen Rückgang in Relation: 2018 erzielte "Let's Dance" im Schnitt noch 16,7 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe, die aktuelle Staffel bleibt für RTL also weiterhin ein herausragender Erfolg. Sehr gut funktioniert hat zudem erneut, die Zuschauer im Anschluss mit dem "Exclusiv Spezial" bei der Stange zu halten. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag hier bei 16,6 Prozent, insgesamt wurden 2,78 Millionen Zuschauer gezählt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 17,3 Prozent somit sogar noch höher.

Im Vergleich zur Vorwoche Zuschauer verloren hat auch die Show-Konkurrenz von Sat.1. Obwohl Luke Mockridge diesmal in seiner eigenen Show selbst als Kandidat antrat, schalteten 140.000 Zuschauer weniger ein. 1,43 Millionen waren es nun noch an der Zahl, auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war rückläufig und fiel um einen Prozentpunkt auf nun 11,3 Prozent - was für Sat.1-Verhältnisse trotzdem noch immer ein voller Erfolg ist. Die Staffel-Bilanz hat trotzdem einen Makel: Mit im Schnitt knapp unter 11 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die dritte Staffel die bislang schwächste. Ein Jahr zuvor wurden noch 12,2 Prozent erzielt, der Erstling 2017 kam noch auf fast 13 Prozent Marktanteil.

Einen herben Rückschlag zum Abschied musste zudem im Anschluss die "Faisal Kawusi Show" hinnehmen. Nachdem in der vergangenen Woche noch etwas überraschend ein neuer Bestwert mit 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aufgestellt worden war, ging's nun rasant auf 7,4 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe nach unten. Mit insgesamt 700.000 Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite sogar auf ein neues Allzeit-Tief.

Marktanteils-Trend: Die Faisal Kawusi Show



Sat.1 sortierte sich mit seinem Show-Abend damit diesmal hinter ProSieben ein, wo "Jack Reacher" starke 13,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Auch der anschließende Film "Sicario" war mit 12,2 Prozent ein Erfolg.

