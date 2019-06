"Lass dich überwachen" bei Jüngeren erneut stark

© ZDF/Joseph Strauch

"Lass dich überwachen! Die Prism is a dancer Show" zählte im ZDF zwar insgesamt weniger Zuschauer als beim letzten Mal, erzielte im Schlepptau der gewohnt starken "heute-show" aber erneut sehr gute Quoten bei den Jüngeren.



01.06.2019 - 09:50 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2019 - 09:50 Uhr

Wer die neueste Ausgabe der in diesem Jahr mit einem Grimme-Preis ausgezeichneten Show "Lass dich überwachen!" sehen wollte, musste auch diesmal lange wach bleiben. Der späte Sendeplatz nach 23 Uhr, der dafür sorgt dass die Sendung erst gegen 0:40 Uhr zu Ende ist, sorgt aber zumindest dafür, dass die Sendung vom Erfolg der vorausgehenden "heute-show" proftieren kann. Die war mit 3,87 Millionen Zuschauern insgesamt und Marktanteilen von 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 13,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auch diesmal wieder ein voller Erfolg.

"Lass dich überwachen" konnte im Anschluss zumindest viele jüngere Zuschauer halten. Der Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 10,8 Prozent - das ist doppelt so viel wie der ZDF-Senderschnitt, wenn auch minimal weniger als bei der letzten Ausgabe im November. Einen deutlicher spürbaren Rückgang gab's beim Gesamtpublikum: Hier sahen diesmal 1,28 Millionen Zuschauer zu, das waren 130.000 weniger als beim letzten Mal. Damit fiel der Marktanteil hier auch in den einstelligen Bereich auf nun 8,8 Prozent.

In der Primetime setzte sich das ZDF beim Gesamtpublikum unterdessen wie gewohnt freitags an die Spitze. "Der Alte" holte sich mit 4,56 Millionen Zuschauern den Tagessieg und 17,5 Prozent Marktanteil. "Letzte Spur Berlin" konnte da im Anschluss nicht ganz mithalten, erreichte mit 3,75 Millionen Zuschauern aber trotzdem sehr ordentliche 14,0 Prozent Marktanteil. Diese Krimis liefen dafür bei den 14- bis 49-Jährigen nur mäßig und kamen nicht über 6,2 und 5,9 Prozent Marktanteil hinaus. Damit lagen sie in dieser Altersgruppe noch hinter dem ARD-Film aus der "Hotel Heidelberg"-Reihe, der immerhin 6,9 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt hatten hier 2,99 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 11,3 Prozent Marktanteil entsprach. Damit landete Das Erste hier nur auf Rang 3 hinter dem ZDF und "Let's dance" von RTL.

