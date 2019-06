"Tatort", "Brennpunkt" und "Tagesschau" dominieren

© ARD

Die drei mit Abstand meistgesehenen Sendungen des Sonntags liefen allesamt im Ersten: Neben dem "Tatort" belegten auch der "Brennpunkt" zum Nahles-Rücktritt und die "Tagesschau" die vorderen Plätze. Einzig das "heute-journal" konnte halbwegs mithalten.



03.06.2019 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 03.06.2019 - 09:13 Uhr

Wegen des schönen Wetters saßen am Wochenende spürbar weniger Menschen vor dem Fernseher. Der "Tatort" verzeichnete dennoch mehr als sieben Millionen Zuschauer: Genau genommen entschieden sich 7,42 Millionen für den ARD-Krimi, der wegen des "Brennpunkts" zum Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles eine Viertelstunde später begann als ursprünglich geplant. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 26,1 Prozent. Die Sondersendung erreichte zuvor bereits 6,86 Millionen Menschen und auch die "Tagesschau" war mit 5,73 Millionen Zuschauern gefragt.





Damit belegte Das Erste die ersten drei Plätze im Quoten-Ranking - und zwar nicht nur beim Gesamtpublikum, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Dort verzeichnete der "Tatort" übrigens mit 1,86 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 20,5 Prozent. Die neuerliche SPD-Krise sorgte im weiteren Verlauf des Abends dann auch bei "Anne Will" für gute Quoten. Der Polittalk erzielte mit 3,83 Millionen Zuschauern einen sehr guten Marktanteil von 17,0 Prozent und damit den besten Wert seit dem TV-Duell vor fast zwei Jahren.

Als stärkter "Tatort"-Verfolger ging unterdessen einmal mehr das ZDF hervor, wo "Ein Sommer in Südfrankreich" trotz Wiederholung zumindest 3,66 Millionen Zuschauer erreichte. Das anschließende "heute-journal" steigerte sich auf 4,09 Millionen Zuschauer sowie 16,2 Prozent Marktanteil, ehe "Mord im Mittsommer" noch 2,39 Millionen vor dem Fernseher hielt und mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum zu überzeugen wusste. Das "ZDF spezial" brachte es am Vorabend derweil auf 2,88 Millionen Zuschauer und war damit weit weniger gefragt als der "Brennpunkt".

Weiter in guter Form präsentiert sich der "ZDF-Fernsehgarten", der am Sonntagmittag auf 1,86 Millionen Zuschauer sowie 17,5 Prozent Marktanteil kam und beim jungen Publikum mit 8,9 Prozent zugleich den besten Wert der laufenden Saison verzeichnete. "Immer wieder sonntags" konnte im Ersten erneut nicht mithalten, steigerte sich aber ebenfalls: 1,23 Millionen Zuschauer entsprachen in dieser Woche einem Gesamt-Marktanteil von 13,8 Prozent. Das war über ein Prozentpunkt mehr als in den beiden Wochen zuvor.

