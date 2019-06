Jauch holt mit Promis den Tagessieg bei Jung und Alt

© RTL/Stefan Gregorowius

Das mittlerweile 38. Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" bescherte RTL am Montag nicht nur den überlegenen Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen, sondern setzte sich auch beim Gesamtpublikum gegen den ZDF-Krimi durch.



04.06.2019 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 04.06.2019 - 09:05 Uhr

Am Montagabend verabschiedete sich "Wer wird Millionär" traditionell mit einem Promi-Special in die Sommerpause. Das bescherte dem Quiz mit Günther Jauch nochmal den doppelten Tagessieg: 5,34 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, was beim Gesamtpublikum einem hervorragenden Marktanteil von 21,0 Prozent entsprach. Damit ließ "WWM" den ZDF-Film "Unter anderen Umständen: Liebesrausch" hinter sich - bei dem es sich allerdings auch nur um eine Wiederholung handelte. Angesichts dessen sind die erreichten 4,84 Millionen Zuschauer trotzdem bemerkenswert.

1,61 Millionen der "WWM"-Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, was in der klassischen Zielgruppe einem Marktanteil von 20,7 Prozent entsprach. Das war mehr als das Doppelte des stärksten Primetime-Verfolgers. Auffällig ist dabei auch, dass die Sendung offenbar generationenübergreifend funktionierte und bei Gesamtpublikum und 14- bis 49-Jährigen fast identische Marktanteile erreichte.

"Wer wird Millionär?" holte mit dem Promi-Special zum Abschied die beste Quote dieser Staffel - doch auch allgemein kann man bei RTL mit dem Quiz-Klassiker auch im 20. Jahr seines Bestehens sehr zufrieden sein. Im Schnitt kam "WWM" in diesem Jahr auf über 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit nicht nur deutlich über dem RTL-Senderschnitt, sondern erzielte auch die besten Werte seit vier Jahren. Die Inflation der zahlreichen Spezial-Ausgaben hat sich also offenbar bezahlt gemacht. Rund viereinhalb Millionen Zuschauer verfolgten die "WWM"-Ausgaben in diesem Jahr im Schnitt, beim Gesamtpublikum reichte das für über 15 Prozent Marktanteil.

Doch nochmal zurück zum gestrigen Tag: Im Schlepptau von "Promi-WWM" lief es auch für "Extra" sehr gut. Das Magazin erreichte 18,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zweieinhalb Millionen Zuschauer blieben insgesamt nach "WWM" noch dran. Zudem gibt's auch mal wieder bessere Nachrichten aus dem Nachmittagsprogramm. "Die Superhändler" erzielten gute 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und liefen damit sogar besser als "Punkt 12" davor, das mit 13,5 Prozent Marktanteil einen der schwächeren Tage erwischte. Und diesmal holte auch "Mensch Papa! Väter allein zu Haus" mit 12,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe endlich mal wieder einen soliden Wert. Erst zum zweiten Mal gelang seit der Rückkehr vor zwei Wochen ein zweistelliger Marktanteil. Auch "Vorher Nachher - Dein großer Moment" lief mit 10,8 Prozent Marktanteil am Montag erheblich besser als in den letzten TAgen. In der vergangenen Woche war noch mit weniger als 4 Prozent ein Tiefstwert markiert worden.

