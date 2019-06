Sat.1 punktet mit Herfurth-Film, ProSieben bleibt blass

© Sat.1

Nach den guten Quoten für die Bully-Filme in den letzten Wochen, kam Sat.1 auch mit der Free-TV-Premiere von "SMS für Dich" auf zweistellige Marktanteile am Montagabend. Die waren für ProSieben erst nach 22 Uhr zu holen.



04.06.2019 - 09:32 Uhr von Uwe Mantel 04.06.2019 - 09:32 Uhr

Nachdem Sat.1 in den ersten Monaten des Jahres mit seinen Serien am Montagabend unterging und auch mit einigen ambitionierten Filmen nicht über einstellige Marktanteile hinaus kam, sah es in den letzten Wochen besser aus. Zuletzt etwa erzielten die Bully-Filme dort bis zu 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ganz so viel war in dieser Woche nicht drin, doch mit 10,2 Prozent Marktanteil für den Film "SMS für dich" von und mit Karoline Herfurth dürfte man bei Sat.1 trotzdem ziemlich zufrieden sein.

Davor und danach sah es allerdings mal wieder ziemlich düster aus. "Men in Black 3" kam im Anschluss nicht über miese 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Am Vorabend bleibt "Endlich Feierabend" mit diesmal nur 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weiterhin ein Totalausfall, "Genial daneben - Das Quiz" lag bei 5,0 Prozent. Immerhin reichte es diesmal zwischen 15 und 17:30 Uhr für zweistellige Marktanteile für "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring". Die höchsten Marktanteile erreichte Sat.1 aber wie gehabt am Morgen, wo das "Frühstücksfernsehen" stolze 16,7 Prozent Marktanteil erreichte.

Einen mauen Montagabend erlebte unterdessen ProSieben, das derzeit einzig und allein eine halbe Stunde "Mom" als frisches Programm anzubieten hat und ansonsten drumherum alte Folgen von "The Big Bang Theory" von 20:15 Uhr bis tief in die Nacht sendet. Die sind aber schon länger kein Garant mehr für gute Quoten, zumindest nicht zu den Hauptsendezeiten. Ab 20:15 Uhr reichte es jedenfalls nur für 9,3 und 9,5 Prozent. "Mom" lief dann allerdings noch deutlich schlechter und kam nicht über 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Im weiterne Verlauf des Abends pendelte "The Big Bang Theory" dann bis Mitternacht zwischen 8,5 und 11,9 Prozent.

Teilen