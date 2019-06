Joko und Klaas können starke Premieren-Quoten halten

© ProSieben

Nach dem erfolgreichen Auftakt hat "Joko und Klaas gegen ProSieben" auch in der zweiten Woche starke Quoten verzeichnet. Erneut setzte sich die Show in der Primetime an die Spitze. Die RTL-Serien hatten das eindeutige Nachsehen.



05.06.2019 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 05.06.2019 - 08:57 Uhr

"Joko und Klaas gegen ProSieben" bleibt auch in der zweiten Woche ein voller Erfolg für ProSieben. Zwar schalteten am Dienstagabend rund 200.000 Zuschauer weniger ein als bei der Premiere, doch der Reichweiten-Rückgang dürfte vor allem dem guten Wetter geschuldet gewesen sein - die Marktanteile blieben nämlich im Gegenzug nahezu stabil. Insgesamt waren 1,53 Millionen Zuschauer dabei, davon 1,19 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei sehr guten 15,3 Prozent.

Damit war ProSieben am Dienstag in der Primetime Marktführer - mehr junge Zuschauer lockte nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor den Fernseher. Auch die anschließende Comedyshow "1:30" hielt sich mit 640.000 Zuschauern sowie 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wacker im Renneen. Erst als der Sender am späten Abend zu den "Simpsons"-Wiederholungen überging, sackte der Marktanteil in den einstelligen Bereich ab.

Die Tagesmarktführerschaft konnte dadurch aber nicht mehr verhindert werden: Mit 11,8 Prozent Marktanteil setzte sich ProSieben knapp gegen RTL durch - auch weil man sich tagsüber keine Schwachstellen leistete. Die Sitcom-Wiederholungen funktionierten glänzend und auch die Magazine punkteten: So erzielte "taff" am späten Nachmittag überzeugende 15,2 Prozent Marktanteil, "Galileo" schaffte später noch 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für das Wissensmagazin war das einer der besten Werte der zurückliegenden Wochen.

Für RTL verlief der Abend derweil unspektakulär: "Nachtschwestern" verzeichnete 1,83 Millionen Zuschauer sowie 11,0 Prozent Marktanteil, "Sankt Maik" kam auf 1,48 Millionen Zuschauer und eroberte mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent immerhin knapp die Zweistelligkeit zurück. Leicht darunter blieb dagegen "Sing meinen Song", das bei Vox in dieser Woche einen Marktanteil von 9,7 Prozent beim jungen Publikum schaffte. Insgesamt schalteten 1,37 Millionen Zuschauer ein.

ProSieben kann sich übrigens gleich doppelt freuen, denn weil Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf diesmal gegen ihren Arbeitgeber verloren haben, werden sie am 17. Juni eine "taff"-Sendung moderieren. Auch hier dürfte die Aufmerksamkeit hoch sein.

