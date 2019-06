Gericht, Gesetz und Gameshows: Starker Tag für RTLplus

© RTLplus

Gerichtsshows, Gameshows und "Im Namen des Gesetzes" haben am Dienstag für starke Quoten beim kleinen RTLplus gesorgt. Der Tagesmarktanteil fiel so hoch aus wie noch nie - und das passenderweise am dritten Sendergeburtstag.



05.06.2019 - 09:27 Uhr von Alexander Krei

RTLplus hat am Dienstag, passend zu seinem dritten Geburtstag, seinen bislang erfolgreichsten Tag erwischt: Auf starke 2,3 Prozent brachte es der Spartensender beim Gesamtpublikum. Die Stärke liegt einerseits in der starken Daytime begründet, wo alte Gerichtsshow-Folgen über Stunden hinweg für Marktanteile von mehr als zwei Prozent sorgten, aber auch in der Primetime. Dort erwies sich der Serienklassiker "Im Namen des Gesetzes" nämlich einmal mehr als sichere Bank.

Schon um 20:15 Uhr schalteten immerhin 390.000 Zuschauer ein, um 22:00 Uhr wurden sogar 530.000 Zuschauer gezählt. Und auch danach waren immer noch fast eine halbe Million Zuschauer dabei, sodass RTLplus zu diesem Zeitpunkt sehr gute 3,3 Prozent Marktanteil verbuchte. Als um 23:38 Uhr noch einmal die erste Folge des Abends wiederholt wurde, brachte es "Im Namen des Gesetzes" zudem auf 370.000 Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil.

Ebenfalls stark liefen dann auch die Gameshow-Wiederholungen, die den Marktanteil nach Mitternacht beim Gesamtpublikum sogar auf mehr als vier Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichneten "Jeopardy!" und das "Familienduell" ebenfalls starke Werte von 2,1 und 2,6 Prozent. Mit Blick auf die Zielgruppe war jedoch Nitro der stärkste kleine Sender: Auf 2,2 Prozent Marktanteil brachte es der Männersender im Schnitt, hier funktionierten vor allem die Serienklassiker in der Daytime gut.

Aber auch die beiden Spielfilme in der Primetime erzielten schöne Erfolge: So wurde etwa "Der Mandant" um 20:15 Uhr von 520.000 Zuschauern gesehen. Noch stärker war jedoch ZDFneo, wo "München Mord" zur besten Sendezeit auf 1,57 Millionen Zuschauer kam und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 2,9 Prozent Marktanteil überzeugte. Die "Mordkommission Königswinkel" hielt anschließend noch 1,38 Millionen bei der Stange.

