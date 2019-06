"Vera unterwegs" bleibt blass, "Aktenzeichen" liegt vorn

© MG RTL D

Die Premieren-Folge der Sozialdoku "Vera unterwegs - Zwischen Mut und Armut" legte am Mittwoch bei RTL einen eher mäßigen Einstand hin. Der Primetime-Sieg in der Zielgruppe ging bei Jung und Alt stattdessen an den ZDF-Klassiker "Aktenzeichen"



06.06.2019 - 09:21 Uhr von Uwe Mantel 06.06.2019 - 09:21 Uhr

Die eigentlich schonmal für Ende vergangenen Jahres angekündigte, dann aber kurzfristig verschobene Sozialdoku "Vera unterwegs - Zwischen Mut und Armut" fand am Mittwochabend nun doch noch ihren Weg ins RTL-Programm. Doch während RTL II mit dem Genre große Erfolge feiert, blieben die Quoten von "Vera unterwegs" für RTL-Verhältnisse eher blass. Mit 0,8 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern reichte es in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 10,8 Prozent. Insgesamt hatten 1,64 Millionen Zuschauer eingeschaltet. "Stern TV" lief im Anschluss deutlich besser und ließ den Zielgruppen-Marktanteil auf 15,6 Prozent nach oben schnellen. Sogar die absolute Zuschauerzahl lag mit 1,66 Millionen minimal höher.

Mit dem Primetime-Sieg hatte RTL somit nichts zu tun. Der ging nicht nur beim Gesamtpublikum, sondern auch bei den Jüngeren an den ZDF-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst". In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Fahndungs-Sendung auf stolze 14,3 Prozent Marktanteil - der bislang beste Wert in diesem Jahr. Insgesamt hatten 4,6 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 18,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Stärkster Verfolger war hier der ARD-Film "Die Auferstehung", den 3,63 Millionen Zuschauer einschalteten. Mit 14,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man auch beim Ersten zufrieden sein, mit den 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen eher weniger.

Auch wenn RTL wie erwähnt in der Primetime hinter dem ZDF - und auch hinter "Grey's Anatomy" auf ProSieben landete: Den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen war den Kölnern trotzdem nicht zu nehmen. Denn ganz vorne landete mal wieder "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Die Soap bescherte RTL am Vorabend bereits 20,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 2,48 Millionen Zuschauer. "Alles was zählt" konnte da im Vorfeld bei Weitem nicht mithalten und erreichte diesmal 12,6 Prozent Marktanteil.

Sat.1 bot unterdessen am Vorabend wie auch in der Primetime erneut gar kein gutes Bild. "Endlich Feierabend" kam auf 3,6 Prozent, "Genial daneben - Das Quiz" sogar nur 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin konnte sich "Top Chef Germany" von seinen Tiefstwerten lösen und auf niedrigem Niveau zulegen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg auf 5,8 Prozent. Insgesamt 850.000 Zuschauer sind aber natürlich trotzdem viel zu wenig für das Format. "Akte 20.19 Spezial" holte im Anschluss 6,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

