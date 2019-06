Zahl der Streamingdienst-Nutzer steigt weiter stark

© Netflix

Immer mehr Deutsche greifen auf Streamingdienste zurück. Das geht aus einer Erhebung der GfK hervor. Demnach zählten Netflix, Prime Video & Co. im ersten Quartal 2019 fast 23 Millionen Personen. Auch die Älteren streamen zunehmend.



06.06.2019 - 21:06 Uhr von Alexander Krei 06.06.2019 - 21:06 Uhr

Die Nutzung von Streamingdiensten steigt in Deutschland rasant an. Das geht aus dem SVOD-Tracker der GfK hervor. Demnach nutzten insgesamt 22,7 Millionen Menschen kostenpflichtige Streamingdienste wie Amazon Prime Video, Netflix oder Maxdome. Im Vergleich zum Vorquartal entspricht das einem Zuwachs von neun Prozent.

Rund 60 Prozent der SVOD-Nutzer sind gemäß der Studie zwischen 14 und 39 Jahre alt. Doch auch hier ist der Markt im Wandel, denn alleine innerhalb der letzten neun Monate stieg der Anteil der Nutzer ab 50 Jahren um vier auf 19 Prozent. Damit ging auch eine Erhöhung des Durchschnittsalters einher: Nutzer von SVOD-Angeboten sind demnach mittlerweile im Schnitt 37 Jahre alt.

Am beliebtesten sind wenig überraschend Serien: Rund 70 Prozent aller Streamingdienst-Abrufe entfielen im ersten Quartal 2019 laut GfK auf dieses Genre. Ganz vorne soll dabei in Deutschland "The Big Bang Theory" gelegen haben - also eine Serie, die sehr häufig auch im Free-TV zu sehen ist. Ebenfalls beliebt waren "Vikings" und "Sex Education".

Für die Erhebung der Zahlen greift die GfK auf ein Panel zurück, dessen Teilnehmer kontinuierlich berichten, welche Filmee und Serien sie auf welcher Plattform anschauen. Die Streamingdienste selbst halten sich bekanntlich mit der Veröffentlichung ihrer Nutzerzahlen stark zurück.

Teilen