Rezo sorgt für "Neo Magazin"-Rekord, "Charmed" stark

Youtuber Rezo hat Jan Böhmermann und dessen "Neo Magazin Royale" kurz vor der Sommerpause zu einem Quotenschub verholfen. Bei Sixx startete unterdessen das "Charmed"-Reboot außergewöhnlich gut und auch bei Comedy Central kann man sehr zufrieden sein.



14.06.2019 - 09:03 Uhr von Timo Niemeier 14.06.2019 - 09:03 Uhr

In den zurückliegenden Tagen und Wochen ist viel über den Youtuber Rezo und dessen Video über die "Zerstörung der CDU" gesprochen worden. Bei Jan Böhmermann präsentierte er sich nun erstmals im Fernsehen - und das hat durchaus viele Menschen vor die Bildschirme gelockt. 480.000 Zuschauer schalteten das "Neo Magazin Royale" am Donnerstagabend bei ZDFneo ein, die "heute-show" erreichte zuvor 670.000 Zuschauer. Schon beim Gesamtpublikum kam Böhmermann damit auf gute 2,5 Prozent.

Noch wesentlich besser lief es allerdings bei den jungen Zuschauern. 250.000 waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier verzeichnete das "Neo Magazin Royale" starke 4,3 Prozent, die "heute show" kam zuvor nur auf 1,6 Prozent. Die 4,3 Prozent sind dann auch ein neuer Staffelrekord, bislang waren 3,3 Prozent das Höchste der Gefühle. Ganz zum Schluss der Staffel lief es also am besten, jetzt verabschiedet sich das "Neo Magazin Royale" erst einmal in die Sommerpause. Die jungen Zuschauer waren übrigens schnell wieder weg: "La Zona - Do not Cross" kam im Anschluss nur noch auf 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite fiel auf 110.000 ab.

Auch bei Sixx kann man sich über gute Quoten freuen - vor allem der Start des "Charmed"-Reboots sorgte für großes Interesse. 410.000 Menschen sahen sich die erste Folge der Neuauflage an, 230.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Beim jungen Publikum erzielte der Frauensender damit 3,5 Prozent Marktanteil. "Charmed" lag also weit über dem Senderschnitt und holte sogar den besten Wert, den Sixx bislang im Jahr 2019 um 20:15 Uhr erzielt hat. Danach musste Sixx aber kleinere Brötchen backen. Die Free-TV-Premiere der vierten "Supergirl"-Staffel erreichte immerhin noch 1,7 Prozent, eine weitere neue Folge holte aber nur noch 1,1 Prozent.

Sehr erfolgreich war am Donnerstag auch Comedy Central unterwegs. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent in der Zielgruppe lag der Sender deutlich über seinen Normalwerten. Vor allem am späten Abend drehte man auf, "American Dad" holte ab 21:40 Uhr sehr gute 2,5 Prozent, "South Park" steigerte sich ab kurz vor Mitternacht sogar auf noch bessere 3,5 Prozent. Comedy Central musste sich am Donnerstag unter den Nischensendern nur Super RTL geschlagen geben, das sogar auf 2,5 Prozent Tagesmarktanteil kam. Zu verdanken hat man das einem "CSI: Miami"-Marathon, der am Abend auf bis zu 4,4 Prozent kam. Aber auch "Tom & Jerry" zeigte sich im Nachmittagsprogramm in Höchstform und holte bis zu 5,3 Prozent.

