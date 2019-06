"Tatort" obenauf, Sat.1 gewinnt im Hollywood-Wettstreit

© Sat.1

Der Schweizer "Tatort" im Ersten holte den Tagessieg bei Jung und Alt - so weit, so gewöhnlich. Spannender ist der Blick auf die Plätze dahinter. Sat.1 holt mit "Sully" Platz 2, bei ProSieben blieb "Planet der Affen: Survival" unter den Erwartungen



17.06.2019 - 09:26 Uhr von Uwe Mantel 17.06.2019 - 09:26 Uhr

Der "Tatort" war auch am vergangenen Sonntag aus Quotensicht wieder das Maß der Dinge. Die Schweizer Ermittler erreichten zwar nicht ansatzweise so viele Zuschauer wie die Kölner Kollegen am Pfingstmontag, mit sieben Millionen Zuschauern war der Krimi trotzdem die meistgesehene Sendung des Sonntags. Zum Vergleich: Der stärkste Primetime-Konkurrent - der Katie-Fforde-Film im ZDF - zählte gerade mal gut halb so viele Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 23,4 Prozent beim Gesamtpublikum, 19,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. Auch in dieser Altersgruppe lag Das Erste damit ungefährdet vorn.

So weit, so erwartbar. Schon spannender war es, wie sich das Feld dahinter sortierte. Im Hollywood-Wettstreit der Privaten konnte sich diesmal nämlich Sat.1 an die Spitze kämpfen. Der Film "Sully" über die Landung einer Passagiermaschine im Hudson River und das, was daraus folgte, bescherte Sat.1 starke 14,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 2,62 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Mehr erwartet haben dürfte man insbesondere bei ProSieben, das ebenfalls eine Free-TV-Premiere zeigte. "Planet der Affen: Survival" blieb mit 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe allerdings ziemlich blass und lief ungleich schlechter als frühere Filme der Reihe bei ihrer Erstausstrahlung. Die Wiederholung des Vorgängers "Prevolution" blieb danach übrigens sogar einstellig. In der Primetime sortierte sich ProSieben noch hinter "Hotel Transsilvanien 2" ein, das bei RTL solide 12,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte. Beim Gesamtpublikum erreichten die beiden Filme fast identische Reichweiten von 1,55 und 1,57 Millionen Zuschauern.

Ebenfalls eine Free-TV-Premiere ins Rennen warf am Sonntag auch RTL II. "Weg mit der Ex" blieb allerdings chancenlos und kam nicht über 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 590.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

