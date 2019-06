Fußball-Frauen überflügeln den EM-Auftakt der U21

© Fifa

Den EM-Auftakt der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft haben am Montag fast fünf Millionen Menschen gesehen, noch erfolgreicher waren allerdings die DFB-Damen. Deren letztes Vorrundenspiel bei der WM kam trotz früherer Uhrzeit auf sechs Millionen Zuschauer.



18.06.2019 - 09:21 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2019 - 09:21 Uhr

Das Erste ist am Montag Tagesmarktführer gewesen. Insgesamt reichte es zu starken 16,5 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen holte man immerhin 11,6 Prozent. Das hat man im Wesentlichen zwei Fußball-Übertragungen zu verdanken, die den Schnitt weit nach oben trieben. So kam das letzte Vorrundenspiel der DFB-Damen gegen Südafrika am Vorabend auf 5,98 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei starken 32,4 Prozent. Und auch beim jungen Publikum wurden sehr gute 25,8 Prozent Marktanteil gemessen. Die DFB-Frauen lagen damit auch weit vor der U21-Nationalmannschaft, die am Abend in die Europameisterschaft startete.

Das Spiel gegen Dänemark sahen sich ab 21 Uhr aber immer noch 4,92 Millionen Menschen an, auch damit lag Das Erste vor allen anderen Sendern. Der Marktanteil betrug 20,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 14,6 Prozent drin. Der anschließende "Sportschau-Club", in dem Alexander Bommes Sebastian Schweinsteiger in Chicago traf, kam dann allerdings nur noch auf 1,46 Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Immerhin lief es beim jungen Publikum mit 10,1 Prozent noch recht gut.

Und auch zwischen den beiden Fußballspielen wusste Das Erste zu überzeugen. Die "Tagesschau" erreichte 6,16 Millionen Menschen und damit den Tagessieg. Ein "Brennpunkt" zum Mordfall Lübcke sahen sich danach noch 4,51 Millionen Menschen an. Mit 26,2 und 18,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren beide Sendungen beim Publikum sehr gefragt.

Das ZDF schlug sich angesichts der geballten Fußball-Konkurrenz sehr gut und kann sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,6 Prozent freuen. "Die Toten vom Bodensee" unterhielt in der Primetime 4,20 Millionen Menschen, damit waren 16,5 Prozent Marktanteil drin. "SOKO 5113" erreichte am Vorabend in direkter Konkurrenz zu den DFB-Kickerinnen 2,09 Millionen Zuschauer und 12,8 Prozent. Ein "ZDFspezial" zum Mordfall Lübcke und "WISO" taten sich danach mit 7,3 und 7,5 Prozent merklich schwerer.

Teilen