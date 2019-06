Starkes Quotenniveau gehalten: Joko und Klaas siegen

© ProSieben

"Joko und Klaas gegen ProSieben" konnte das starke Quotenniveau der beiden Vorwochen halten und setzte sich an die Spitze der Tagescharts. "Sing meinen Song" hat sich inzwischen auf hohem einstelligen Niveau eingependelt.



19.06.2019

"Joko und Klaas gegen ProSieben" erweist sich für ProSieben aus Quotensicht weiterhin als Volltreffer. Auch die dritte Ausgabe knüpfte nach der kurzen Fußball-Pause der vergangenen Woche am starken Quotenniveau der ersten beiden Folgen an. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel mit 15,9 Prozent sogar noch minimal höher aus als bei der Auftaktshow.

Die absolute Zuschauerzahl fiel allerdings zugleich auch leicht ab - hier machte sich das gute Wetter und wohl auch die Ferien in einigen Bundesländern bemerkbar. 1,47 Millionen Zuschauer waren diesmal mit dabei, was 6,0 Prozent Marktanteil beim Gesamptublikum entsprach. Da Joko und Klaas sich nun wieder gegen ProSieben durchsetzten, bekommen sie am heutigen Abend um 20:15 Uhr übrigens wieder 15 Minuten Live-Sendezeit. Nach dem fulminanten ersten Auftritt darf man gespannt sein, womit sie die Zeit diesmal füllen werden. ProSieben darf aber wohl auch diesmal mit hohen Quoten rechnen.

Doch zurück zum gestrigen Abend: Seit dem Start von "Joko und Klaas gegen ProSieben" sind die zweistelligen Marktanteile für "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bei Vox passé. Das Format hat sich seither aber im hohen einstelligen Marktanteils-Bereich eingependelt. Diesmal reichte es für 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das ist deutlich entfernt von den Bestwerten, aber ein Niveau, mit dem man bei Vox noch gut leben kann. 1,4 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 5,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Die anschließende "Michael-Patrick-Kelly-Story" ließ den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann sogar noch auf 9,6 Prozent steigen.

Marktanteils-Trend: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert



Unterdessen bleibt bemerkenswert, wie gut sich RTL II weiterhin mit seinen Sozialreportagen schlägt, selbst wenn es sich nur um alte Folgen handelt. Eine Wiederholung von "Hartz und Herzlich - Der Blockmacherring von Rostock" bescherte dem Sender am Dienstag wieder starke 8,3 Prozent Marktanteil. Allerdings hätte RTL II dann am späteren Abend besser an diesem Genre festgehalten, die "Pop-Giganten" gingen danach nämlich mit nur 4,1 Prozent unter. Besser machte es kabel eins, das nach dem Film "Miss Undercover", der bereits gute 6,2 Prozent Marktanteil erzielte, noch "Miss Undercover 2" hinterherschob. Das ließ den Marktanteil ab 22:34 Uhr auf 9,8 Prozent nach oben schnellen.

