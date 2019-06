Starkes Comeback für "Gefragt - Gejagt" im Ersten

© ARD/Uwe Ernst

Die Jagd im ARD-Vorabend hat wieder begonnen - und bescherte dem Sender direkt zum Auftakt erneut sehr gute Quoten. Das Gerichtsshow-Comeback bei RTL legte leicht zu, bleibt aber weit unter dem Senderschnitt



19.06.2019 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 19.06.2019 - 09:35 Uhr

Nach achteinhalb Monaten war es am Dienstagabend wieder soweit: Im ARD-Vorabend meldete sich "Gefragt - Gejagt" zurück. Und die Quoten konnten sich trotz der sommerlichen Außentemperaturen sehen lassen: 2,11 Millionen Zuschauer sahen sich die erste neue Folge an. Das reichte für einen Marktanteil von 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum - minimal mehr, als das "Quizduell" in den letzten Wochen im Schnitt erreichte. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte sich mit 8,2 Prozent mehr als sehen lassen.

Danach ließ eine alte Folge von "WaPo Bodensee" die Quoten aber umgehend abstürzen. Sie kam nicht über 8,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und zählte auch in absoluten Zahlen erheblich weniger Zuschauer. 1,46 Millionen sahen hier nur zu. Zum Vergleich: Im ZDF sahen am Vorabend 2,67 Millionen Zuschauer eine alte Folge "SOKO Köln" und 3,09 Millionen Zuschauer eine alte Folge "Rosenheim-Cops".

Ein genauerer Blick ist derzeit auch der RTL-Nachmittag wert, wo man sich an einer Neuauflage der Gerichtsshows versucht. Der "Gerichtsreport Deutschland" konnte den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im Vergleich zum Montag zwar leicht auf nun 7,6 Prozent steigern, der Senderschnitt bleibt aber damit noch immer in weiter Ferne. "Die Superhändler" hielten sich zuvor immerhin mit 10,0 Prozent knapp im zweistelligen Bereich, "Meine Geschichte, Mein Leben" lief danach mit 9,4 Prozent Marktanteil ebenfalls etwas besser.

In Sat.1 erzielte "Endlich Feierabend" am Tag, an dem das Aus für das Magazin bekannt wurde, den höchsten Marktanteil seit knapp drei Wochen. Allerdings reichten dafür auch schon 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 590.000 Zuschaue wurden insgesamt gezählt. "Genial daneben - Das Quiz" lief im Anschluss mit 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch schlechter.

